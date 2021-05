Al caer la decisión sobre el futuro de Rodri Veiga y el banquillo del Compos

Esta semana, posiblemente hoy, incluso, se resolverá definitivamente la primera incógnita sobre el banquillo del Compostela para la próxima temporada. El club y Rodri, primera opción de la entidad del Vero Boquete, se reunirán para determinar si ambas partes prolongan su vinculación o si el hasta ahora segundo entrenador también toma un nuevo rumbo tras la salida de Yago Iglesias.

El Compostela lo tiene claro: Rodri Veiga es el elegido para ocupar el banquillo, que se queda desierto tras cinco años en los que Yago Iglesias fue su inquilino. Hasta el momento, el club no contempla otra opción que no sea la de contar con Rodri, y tampoco pondrá ninguna operación en marcha hasta reunirse con el que fue segundo entrenador de Iglesias.

A día de hoy, Rodri tiene dos opciones sobre la mesa. Una es la del Compostela, para convertirse en primer entrenador. La otra, la de Yago Iglesias. El técnico santiagués desea mantener en su cuerpo técnico tanto a Rodri como a Álex Otero, preparador físico. Los tres llegaron juntos a San Lázaro y a Yago le gustaría que los tres sigan creciendo juntos. Pero el futuro de Iglesias también es una incógnita por despejar. Después de sonar con fuerza su nombre para suceder a Rubén de la Barrera al frente del Deportivo, el relevo en el banquillo herculino se ha convertido en una carrera en la que el abulense Borja Jiménez parece contar con ciertos metros de ventaja. Sus dos ascensos a Segunda División, con Mirandés y Cartagena, parecen pesar más que el salto de Yago con el Compostela a Segunda B y la campaña realizada durante su primera temporada en la categoría de bronce. De todas formas, a esta carrera aún le falta el esprín final, y aun así, el Deportivo no será la única posibilidad de Iglesias para seguir entrenando. Esta semana también se debería de desvelar definitivamente si Onésimo renueva con el Celta B, equipo en el que gusta Yago Iglesias si hay que acometer un cambio en el banquillo.

No obstante, la decisión de Rodri, a quien el Compostela ofrece un año de contrato, es más compleja que decidir entre seguir en San Lázaro o continuar al lado de Iglesias. Su posición no variará si se mantiene como segundo entrenador junto a Yago, pero sí será totalmente novedosa si se queda en Santiago. Esta sería su primera experiencia como primer entrenador, después de cinco años como segundo técnico. Rodri Veiga tendrá que valorar si le apetece dar el salto a primer entrenador, aunque no exclusivamente, pues sea él o sea otro el nuevo técnico, también se trata de estudiar el proyecto que ofrece el club, que se moverá en una línea continuista, intentando un crecimiento progresivo.

RENOVACIONES, ALTAS Y BAJAS. Conocer la identidad del próximo entrenador del Compostela sigue siendo el primer paso para confeccionar la plantilla que compita en la nueva Segunda Federación. Por el momento no se han producido altas ni bajas, ni tampoco renovaciones, aunque algunos de los futbolistas que acaban contrato ya saben que al club le gustaría seguir contando con ellos. Por el momento, Pato Guillén, Borja Rey, Saro, Álvaro Casas, Jimmy, Roberto Baleato, Pablo Antas, Joel, Samu, Josiño y Queiruga, que regresará tras su cesión al Arzúa, son los únicos futbolistas con contrato en vigor para la próxima temporada.