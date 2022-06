Chicago. El dominicano Al Horford, alero de los Boston Celtics, aseguró este martes que la comunidad dominicana de la ciudad “es especial” para él y que se siente agradecido por representar “a todo un pueblo” en las Finales de la NBA contra los Golden State Warriors. “Es especial cómo la gente disfruta del equipo. Estoy en contacto con la comunidad, sin duda. Tengo una lista de restaurantes, pero no sé si lo voy a compartir (ríe). Hay muchos a los que ir. Hay una buena comunidad en Lawrence, en el norte”, dijo Horford en la rueda de prensa previa al tercer partido. Destacó que ser el primer dominicano en unas Finales de la NBA es un “sueño” y que tiene claro que representa a todo un pueblo.

“De niño estaba emocionado, viendo jugar a los Bulls en las Finales, soñando tener una oportunidad un día y la estoy viviendo. Me gozo el momento. Sé que represento a un pueblo y a muchos jugadores dominicanos que han venido antes de mí y me han permitido estar en esta posición”, aseguró en español. “Mi familia es muy importante y compartir esto con mis hijos, mi esposa, mis padres, me llena de mucha alegría. Hay mucho sacrificio que la gente no percibe. Ahora en estos momentos que uno a trabajado tan duro, poder gozar de ellos es muy especial. Para mí es un orgullo, un sueño estar en esta plataforma representando nuestro país”, añadió.

El dominicano, que está jugando un baloncesto de altísimo nivel en estos ‘playoffs’, destacó que su filosofía es dar su aporte para el bien del equipo, sin fijarse en egoísmos.

“Para mí, la forma en la que he tenido éxito de mi carrera es jugar en equipo. Ya sé que hay diferentes filosofías, peor yo he podido tener éxito jugando en equipo, en conjunto. Estamos en una posición de poder ganar un campeonato, siento que esa es la forma que yo disfruto y que siento que nos daría la mejor posición”, afirmó. “Yo nunca jugué para cosas individuales, jugué para poner a mi equipo a brillar, para ser competitivo. Nunca hemos podido estar en esta posición y ahora lo estoy. Estar aquí es especial, pero ganar va a ser aún más especial”, insistió. Aseguró que la mentalidad de su equipo es “jugar un juego a la vez” y que el objetivo ahora es “proteger la casa”. El tercer partido de las Finales tendrá en la madrugada del jueves en España (03.00, horario peninsular). EFE