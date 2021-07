Alaba rechaza compararse con Ramos

REAL MADRID El nuevo jugador del Real Madrid David Alaba fue presentado ayer y aseguró que está “orgulloso de llevar” la camiseta blanca, además de rechazar compararse con Sergio Ramos pese a lucir el mismo dorsal 4 que portaba el excapitán merengue.

“Hola a todos, gracias por esta bienvenida”, dijo en castellano el austríaco. “Estoy muy emocionado, muy orgulloso y agradecido de llevar la camiseta del Real Madrid”, añadió el jugador procedente del Bayern Múnich.

“No he venido al Real Madrid para compararme con otros jugadores, quiero ser David Alaba y seguir siendo David Alaba. Ese será mi objetivo”, indicó. El austríaco desveló que fue el club quién le ofreció el 4. “Me siento honrado, el número es una gran motivación para mí y quiero hacerle honor. Hablé con el club y ellos me ofrecieron este número porque no había otro disponible. Sé lo que significa, representa la fortaleza y el liderazgo y quiero darlo todo para rendirle honor”, añadió. E.P.