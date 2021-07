Alberto Abalde persigue su particular sueño olímpico

Se ha colgado el bronce en el Europeo sub-18 de Letonia en 2013 y las medallas de plata en los sub-20 de 2014 en Grecia y de 2015 en Italia, y aunque fue parte del combinado absoluto que logró la clasificación para el Mundial 2019 en el que España sumó el segundo oro de su historia, todavía no participó con el equipo español en una gran cita: por eso su presencia entre los 18 preseleccionados para Tokio se presenta de nuevo como una gran oportunidad.

Alberto Abalde (15-12-1995, Ferrol) es el único jugador gallego convocado por Sergio Scariolo con vistas a los Juegos Olímpicos de este verano confirmando la progresión, el talento, la polivalencia y el extraordinario físico del alero del Real Madrid. Su presencia supone un paso más en la regeneración de un grupo que lo ha ganado todo y que dejará un inmenso legado en las vitrinas... pero sobre todo un grupo que ha sido ejemplar en la transmisión de valores dentro y fuera de una cancha de baloncesto.

Superada ya la COVID que le apartó de los primeros partidos del play-off por el título de la Liga Endesa, Abalde trabaja junto al resto de sus compañeros en Madrid con el objetivo de ser finalmente uno de los 12 elegidos. El primer peldaño lo ha superado, ahora le toca convencer a Scariolo de todo lo que puede aportar.

RECUPERADO. El pequeño de la saga Abalde confiesa que está plenamente recuperado de la COVID, un virus que tristemente también apartó a su hermana Tamara hace unas semanas de la disputa del Eurobasket femenino. “Me encuentro bien. La verdad es que me llegó en un mal momento, justo antes de empezar el play-off y costó un poco, fue la verdad bastante mala suerte, pero después he tenido una semana para descansar, para entrenar y para volver a coger ritmo porque se pierde bastante con el virus. Pero ahora ya me siento bastante bien”, subraya. Al contrario que a muchos compañeros y rivales, el gallego apenas si ha tenido secuelas: “Ahora no. En su día, justo cuando volví, me costó sobre todo en los partidos de la final, en el ritmo de juego principalmente, pero ya estoy recuperado y me encuentro perfectamente”.

Sólo 12 jugadores cogerán el billete a Tokio de los 18 que ahora trabajan a las órdenes del italiano. Alberto sabe qué tiene que hacer para convencer al seleccionador. “Es cuestión de un buen trabajo diario, responder a lo que me pide, sumar para el equipo y esforzarme en todo eso que depende de mí”, repasa al tiempo que analiza que el grupo está todavía en fase de acoplamiento.

“Estamos construyendo el juego del equipo de nuevo. Hacía tiempo, desde el Mundial, que no se juntaba la selección y hay jugadores nuevos que llevábamos tiempo sin venir así que estamos trabajando en ello. Después los roles se irán adaptando, naturalmente, con el paso de las semanas”, asume.

PERSONALIDAD. En el acto de presentación del equipo olímpico celebrado este lunes en la sede de Endesa, Sergio Scariolo insistía en que su mayor deseo era que ésta fuera una selección reconocible, con personalidad. El alero ferrolano aplaude esta idea. “Ya nos lo explicó y todos lo tenemos claro. Él quiere un equipo unido, un equipo que comparta un balón en ataque y que se esfuerce el máximo en defensa. Esas son nuestras señas de identidad, son muy claras”, repasa y añade: “Después somos una selección que siempre compite hasta el final, da igual cómo se pongan los campeonatos o los partidos, hasta que pita el árbitro el final este equipo sigue compitiendo y es algo en lo que incidimos desde el primer día en los entrenamientos, en cualquier ejercicio, intentamos ganar hasta en cualquier competición de tiro que pueda parecer más relajada”.

España no se ha bajado del podio en los últimos tres Juegos Olímpicos. Fue plata en Pekín 2008 y en Londres 2012 y bronce en Río 2016. Sin embargo, con el nuevo sistema de competición, mucho más exigente, no hay posibilidad de enmendar un mal día. Lo sucedido al combinado femenino en el Europeo sirve como llamada de atención. “Evidentemente este tipo de torneos, y más si cabe este año porque ha cambiado un poco el formato, no va a dar margen al error. Nosotros lo sabemos y aún más si cabe este año hay que empezar más fuerte, así que intentaremos llegar lo más rodados posible”, insiste Alberto Abalde.