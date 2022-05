Alberto Mariano: “Me marcho ya del Estradense”

La decisión de Alberto Mariano de rechazar la oferta de renovación del Estradense abre, por un lado, el primer hueco en un banquillo de Tercera División con la temporada aún sin terminar, ya que el domingo se jugará en el Ángel Carro (18:00 h.) la final de la fase gallega de la promoción de ascenso entre Ourense CF y Barco, y, por otro, pone en el mercado el primer nombre de cierto lustre en busca de equipo.

Para el ya exentrenador del equipo rojillo, el motivo por el que declinó continuar una sexta temporada al frente del cuadro de la comarca de Tabeirós-Terra de Montes fue para “buscar nuevos retos”. “Creo que los ciclos se acaban y por eso me voy del Estradense. Era el momento de salir”, apuntó el preparador compostelano nacido en Arbon (Suiza).

El técnico confiesa que abandonó el banquillo del Estradense sin tener ninguna oferta en firme: “Ahora vamos a ver qué nos depara el futuro. Me gustaría seguir entrenado. A más nivel, mejor”. “Uno siempre tiene las expectativas de crecer lo máximo posible. Vamos a ver qué me permite el mercado”, apuntó ante la incertidumbre que le depara el futuro. La única propuesta que recibió en el último mes, antes incluso de dejar el Estradense, llegó de Turquía. No ve con malos ojos la posibilidad de entrenar en el extranjero, aunque prefiere estudiar profundamente cualquier proposición y “no ir con los ojos cerrados a cualquier sitio”. “Si la oferta y el proyecto son buenos, no tengo problemas en salir del país”, refrendó.

Y se reconoce ambicioso: “Me encantaría llegar cuanto más arriba, mejor. El mercado no está fácil. Hay pocos banquillos, hay muchos compañeros de nivel y uno tiene las expectativas más altas, porque quiero crecer y porque confío en mi trabajo. Pero no puedo pecar de exceso de optimismo”. Explicó el técnico santiagués que, mientras estuvo en el Estradense, no dejó de recibir propuestas para entrenar, tanto en otros clubes como en otras categorías: “Cada vez que me llegaba alguna oferta se la trasladaba al presidente. No se dieron las circunstancias para salir. Agradezco que hubiese clubes que pensaran en mí, pero entendí que no era el momento”.

En la temporada 2015-2016 sustituyó a Iñaki Alonso al frente del Compostela en Segunda División B. Estuvo siete partidos en una temporada convulsa que acabó con Fredi Álvarez en el banquillo y con el descenso de la SD a Tercera. No vería con malos ojos volver a entrenar en Santiago si la situación se pone a tiro, aunque tampoco quiere postularse en un equipo que aún tiene técnico y que no ha terminado su temporada.

“No soy sospechoso de no querer al Compostela. Pero lo primero que hay que tener es respeto al actual entrenador que, entiendo, tiene que ser siempre la primera opción. Si, por la circunstancia que sea, no siguiese, estoy abierto a cualquier posibilidad, una de ellas el Compos”.

Alberto Mariano resaltó lo cerca que estuvo de repetir hazaña en el último curso al frente del Estradense: “Nos ha faltado un poco”. Tuvo un mal inicio que, según señaló, estuvo relacionado con lo tarde que había acabado la temporada anterior: “En el arranque sí nos pesó la mochila de haber llegado al playoff la campaña pasada, que generó expectativas”. Considera que el rendimiento que exhibieron sus pupilos no estuvo muy lejos de los equipos de la parte alta de la clasificación: “Nos han faltado unos diez o quince goles a favor y nos han sobrado cinco o seis en contra para estar peleando con los de arriba”.

Para el compostelano, pasar por el conjunto rojillo ha supuesto “un crecimiento personal y deportivo”. “Dejo un montón de amigos, vivencias y experiencias. Estoy muy agradecido a los que apostaron por mí”.