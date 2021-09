Alcaraz gana a Tsitsipas y cumple “su gran sueño”

Flushing Meadows. El tenista español Carlos Alcaraz se convirtió este viernes en el gran protagonista de la quinta jornada del Abierto de Estados Unidos al conseguir la victoria por 6-3, 4-6, 7-6 (2), 0- 6, 7-6 (5) en poco más de cuatro horas ante el griego Stefanos Tsitsipas, tercer cabeza de serie.

“Ha sido ver cumplido mi sueño, con un gran tenis, disfrutando de todo lo que hice en el campo y luego, tras mi triunfo, pensando en todos los que me han apoyado, en mi familia, en Murcia, en los entrenadores y en toda la gente que creyó en mi”, declaró Alcaraz, que se convirtió en el jugador más joven en disputar la cuarta ronda en Flushing Meadows desde que lo hicieran los estadounidenses Pete Sampras y Michael Chang en 1989.

“Esta victoria significa mucho para mí. Este es el mejor partido de mi carrera. La mejor victoria”, declaró el tenista de 18 años que solo participaba en su décimo concurso de Grand Slam. “Un sueño hecho realidad para mí”, reiteró.

“Mi lema, como siempre me ha dicho Juan Carlos Ferrero (su entrenador), es que debo disfrutar en el campo y de ahí mi sonrisa, sin importar que me salgan mejor o peor las cosas”, comentó sobre la reacción que tuvo en el tercer set cuando las cosas no le iban tan bien. “Estoy convencido de que con una sonrisa en la cara juego mejor, aunque parezca que no me lo he pasado muy bien durante todo el partido”. efe