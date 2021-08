Alejandro Blanco recibe o Premio Ourensanía 2021

O ourensán Alejandro Blanco, presidente do Comité Olímpico Español desde o ano 2005, foi elixido polo xurado para recibir o Premio Ourensanía 2021, logo da reunión celebrada este mércores en San Pedro de Rocas coa presidencia de Manuel Baltar. Foi o propio presidente da Deputación de Ourense quen comunicou a noticia ao galardoado.

O xurado composto por Manuel Baltar, Luis González Tosar, Jesús de Juana, Miguel Anxo Fernández, Juan Luis Saco, Patricia Torres e Aurelio Gómez Villar concedeu por unanimidade o premio a Alejandro Blanco. Xustifícao “por toda unha traxectoria vital e profesional dedicada ao mundo do deporte, tanto desde a práctica persoal como polo seu destacado papel na defensa do labor que realizan as federacións deportivas, pero sobre todo como firme valedor do movemento olímpico, o que lle valeu o recoñecemento ao seu traballo por parte do Comité Olímpico Internacional”.

Prémiase así o labor de Blanco nun ano especialmente complicado pola preparación dos Xogos Olímpicos de Tokio 2020 nunhas circunstancias excepcionais, pero cun gran resultado pois o 55,5 por cento dos deportistas españois conseguiron situarse entre os oito mellores do mundo nas súas disciplinas. Ademais reivindícase o esforzo da Deputación de Ourense para situar ao deporte como unha das súas fortalezas.