Alemania calibra la realidad de España en su duelo de hoy

Doha. Luis Enrique seleccionador español, desveló que siguió partidos de Pablo Torre cuando estaba en las filas del Racing de Santander en Primera Federación y que permanece atento a la evolución de jugadores que compiten en la segunda división española, como en su día con Pedri en Las Palmas.

“Pablo Torre estaba en el Racing y mirábamos partidos suyos, lo seguimos, entendiendo que tiene que ir a categorías inferiores de la selección primero, pero cuando responde a un patrón lo seguimos. Como pasó con Pedri cuando estaba en Las Palmas”, desveló tras ser preguntado por un seguidor en su directo de Twitch por si sigue a jugadores que no están en la máxima categoría.

Luis Enrique explicó la razón por la que no repite equipos titulares y su apuesta como entrenador a la hora de gestionar un grupo. “Si repitiera alineaciones confiaría siempre en los mismos y con un grupo de 26 no lo veo. Hay algún jugador que no jugará ningún minuto pero no porque no tenga nivel, mi trabajo como entrenador es potenciar sus virtudes y en un Mundial son importantes todos... Tenerlos motivados implica darles minutos y que vean que confiamos en ellos. Ya les he comentado que alguno se quedará sin jugar pero yo me siento más cómodo rotando, aclaró Lucho. EFE