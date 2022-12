palo. Por segundo Mundial consecutivo, Alemania no estará en los octavos de final al no haber obtenido la goleada que necesitaba frente a una Costa Rica que durante buena parte del duelo creyó en sus opciones, pero que también encadena dos ediciones sin superar la fase degrupos. El empate no valía a ninguno de los dos por el resultado del Khalifa y el partido entró en una fase de indeterminación. Alemania atacaba sin fe y Costa Rica veía infructuosos sus contragolpes. Havertz lograba el doblete en el 84 y cinco más tarde Fullkrug conseguía su segundo tanto en este Mundial. No logrará más, porque Alemania tendrá que hacer las maletas.

2- Costa Rica: Navas; Fuller (Bennette, m.74), Duarte, Waston, Vargas, Oviedo (Contreras, m.93); Aguilera (Salas, m.46), Borges, Tejeda (Wilson, m.93); Campbell; Venegas (Matarrita, m.74)

4- Alemania: Nauer; Kimmich, Sule (Ginter, m.93), Rudiger, Raum (Goetze, m.66); Goretzga (Klostermann, m.46), Gundogan; Gnabry, Musiala, Sane; Muller (Havertz, m.66)

Goles: 0-1, m.10: Gnabry; 1-1, m.58: Tejada; 2-1, m.70: Vargas; 2-2, m.73: Havertz; 2-3, m.85: Havertz; 2-4, m.89: Fullkrug

Luis Enrique: “ no tengo nada que celebrar”. Luis Enrique, seleccionador de España, declaró a EFEs, después de que su equipo cayese ante Japón (1-2) en el tercer y último partido del grupo E del Mundial de fútbol de Qatar 2022 que “en el fútbol no hay lados buenos (del cuadro), que “no” está “contento”, porque “no” celebra “derrotas”.

España se clasificó como segunda de grupo y se medirá a Marruecos el próximo martes; mientras que Japón buscará el pase a cuartos un día antes, frente a Croacia.

“No estoy contento, para nada. Yo quería ser primero de grupo; pero Japón en cinco minutos nos ha hecho dos goles; y en diez minutos nos ha desarbolado”, contestó a EFE Luis Enrique en la rueda de prensa oficial de la FIFA que tuvo lugar en el estadio Al Khalifa de Al Rayyan, después de alcanzar el pase a octavos, como segunda de grupo, por detrás de la selección nipona, que logra algo inédito. efe