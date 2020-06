Álex Díaz sueña con ser el talismán del Compostela

Álex Díaz, capitán del equipo juvenil de la SD Compostela que consiguió el ascenso a Liga Nacional será el suplente de Pato Guillén durante el play-off de ascenso a Segunda B, después de la baja de Anxo Pérez. En su último año en las categorías base del club sueña con repetir gesta con el primer equipo y conseguir el salto de categoría, al tiempo que sigue aprendiendo de un portero como Pato.

“Es algo que aún no me creo” -apunta Álex sobre la posibilidad de disputar la fase de ascenso en Balaídos, en declaraciones ofrecidas por el club-. “El poder pisar un campo como ese, en el que han estado y están jugadores de ese nivel, es algo increíble. Y si ya se pudiera celebrar un ascenso, sería algo único e increíble”, dice.

El joven guardameta compostelanista tiene por delante la oportunidad de poner un broche de oro no solo a la temporada soñada, sino también a su ciclo en el equipo juvenil. “Si ya es increíble el poder ascender al juvenil, el poder decir que he formado parte del ascenso del Compos a la Segunda B sería algo que si me lo llegan a decir a principio de temporada no me lo hubiese creído, la verdad. Sería la mejor manera de cerrar mi ciclo de juvenil”, reconoce.

En los entrenamientos con el primer equipo, en la figura de Pato Guillén tiene un modelo de quien aprender y en quien fijarse, y ante el que no ahorra en halagos: “Lo que más destacaría de él es la agilidad que tiene bajo los palos y el golpeo de balón, que en mi opinión es de los mejores de la liga. Es todo un privilegio poder entrenar todos los días y poder fijarme en alguien que lleva tantos años en este tipo de categorías y poder aprender tanto de él. Ojalá algún día pueda seguir sus pasos”.

Con la fase de ascenso en el horizonte, avisa Álex que la intensidad va en aumento en este regreso al trabajo: “Quieras que no, la motivación extra que supone un ascenso a Segunda División B se nota un montón. La intensidad y la exigencia que hay en los entrenamientos es algo que veo positivo para poder mejorar”, afirma.

PUNTO FUERTE. Aunque es reacio a definirse, Álex Díaz subraya su papel bajo palos: “La verdad es que no me gusta nada tener que definirme, pero si lo tuviera que hacer sería como un portero que creo que destaca bajo los palos”. Por delante aún queda mucho trabajo para seguir puliendo sus habilidades y aunque sueña con el debut, él mismo avisa que “aún quedan unos años y hay que ir poco a poco”.