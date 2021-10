Álex Suárez: “Hemos seguido el plan de partido con muy buen baloncesto”

··· Tras unos años complicados en los que llegó a abandonar la Liga Endesa para jugar en el Benfica portugués, Álex Suárez parece en su mejor momento. Llegó hace un año con el teórico rol de quinto interior, sabiendo que debía trabajar cada oportunidad y aprovecharla bien, y está siendo en este inicio de temporada el segundo con más minutos tras Henry Ellenson. “Me estoy sintiendo muy cómodo en la pista, intento hacer lo que Moncho me pide, defender y jugar en equipo. Estoy disfrutando con mis compañeros, haciendo buen baloncesto y eso es lo importante. Además están llegando las victorias y no puedo pedir más, eso es lo que más me importa a mí”, subraya el jugador del Monbus Obradoiro.