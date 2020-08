Álex Suárez promete trabajar para echar raíces en el Obradoiro

El Monbus Obradoiro transita por su segunda semana de pretemporada a la espera de que lleguen a Santiago las cuatro incorporaciones que todavía no han conseguido tramitar los permisos en sus países, pero mientras tanto el club presenta a las pocas caras nuevas que ya trabajan a las órdenes de Moncho Fernández. Ayer fue el turno del segundo, Álex Suárez, quien comentó en Star Center Santiago que aterriza con el objetivo echar raíces en el Obra. Promete trabajo para conseguir asentarse.

Ala-pívot que cumplirá 27 años en apenas un mes, Suárez ha vivido un lustro con la maleta a cuestas desde que en 2015 el Real Madrid abonó 300.000 euros al Joventut para llevárselo: Bilbao, el propio Real Madrid, Zaragoza, Benfica y Tenerife han sido sus destinos en las últimas campañas y, como declaró nada más oficializarse su fichaje, ansía establecerse en un proyecto que ve idóneo. “Esa era mi idea, buscar un sitio tranquilo en el que estar feliz, estar a gusto, trabajar, ganándome mis minutos, y afianzarme en un sitio y considerarme parte de una familia y darlo todo en la pista cuando tienes ese sentimiento”, explicó en su puesta de largo.

“En el momento que se me presentó la oportunidad de venir aquí, formar parte de este proyecto, no tuve muchas dudas. Estaba buscando un proyecto como este, de poder asentarme, estar tranquilo, trabajar y ganarme mis minutos, y no tuve ninguna duda de venir aquí”, abundó el ala-pívot balear, quien ha recibido referencias a lo largo de los años de amigos como Pepe Pozas o Nacho Llovet, entre otros. Con todo, el factor fundamental para dar el sí fue la consideración que tenía del club santiagués desde la posición de adversario.

“Cuando vienes a jugar de visitante ya te das cuenta de la conexión que hay entre los jugadores y la grada y la verdad es que da gusto. Ya viendo la cultura, la historia del Obradoiro, es un equipo que ya te gusta aunque no estés jugando aquí y cuando tuve la oportunidad no me lo pensé mucho porque era un proyecto muy atractivo y que me gustaba”, insistió.

ROL DIFÍCIL. Por el momento, Álex Suárez ha firmado un compromiso por una temporada, aunque José Luis Mateo, director general del Obradoiro, admitió ayer que el balear tendrá la opción de ampliar su estancia si se lo gana con su trabajo en el día a día y en los partidos. Eso es lo que promete el ala-pívot: ante, todo, esfuerzo y compromiso.

“Cuando partes de quinto pívot, que ya no es la primera vez que me pasa, hay que trabajar día a día, darlo todo, energía, estar con los compañeros, y poco a poco que vayan saliendo las cosas y arañando los minutos. Cuando estés en pista aprovechar la oportunidad”, reconoció durante su presentación.

Si por algo destaca Suárez en la cancha es por su tiro de tres puntos, una virtud que ha convertido en su arma principal en sus 149 encuentros en la Liga Endesa, pero en esa trayectoria también ha demostrado ser capaz de añadir más dimensiones a su juego, algo que le demandará el cuerpo técnico y que él asume para ser más completo. “Mi virtud siempre ha sido el tiro de tres pero ya el año pasado, cuando estaba en el Tenerife, mi rol era más defensivo, y creo que puedo aportar esa energía defensiva, cargar el rebote y todo lo que sea necesario y me pida el entrenador”, asume Álex.

EXPERIENCIA. El Obra ficha a un jugador todavía joven, de casi 27 años, pero con un recorrido ya extenso en la Liga Endesa. Además de haber disputado 149 encuentros en la máxima categoría con cinco clubes distintos, es internacional en las categorías inferiores de la selección española -junto a Pozas se colgó el bronce en el Europeo sub-20 del año 2012- y llegó a ser convocado por Sergio Scariolo para la absoluta aunque sin vestirse de corto en un partido oficial. Desde esa experiencia opina que muchos clubes se han movido bien en el mercado veraniego pero el contexto actual complica cualquier pronóstico.

“Están haciendo muy buenas plantillas. Hay mucho movimiento pero es mucha incertidumbre por ver qué va a pasar, muchos jugadores de fuera que no conocen la Liga... Veremos. Como siempre, los primeros partidos dictaminarán un poco cómo va el rumbo de la Liga”, sostiene Suárez, para quien el día a día será ahora más importante si cabe: “Con esta incertidumbre hay que ir partido a partido, coger sensaciones desde el principio y ganar los máximos posibles”.