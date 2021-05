Alimentar las opciones europeas a costa de un Villarreal con resaca

··· “Para ganar necesitamos hacer un gran partido”, así de tajante fue el técnico del Celta, Eduardo Coudet, que entiende que “vamos a enfrentarnos a uno de los equipos que mejor juega en LaLiga y no miramos más allá de que va a ser un partido difícil ante un rival que tiene una gran plantilla y en el trataremos de solventar las dificultades que se nos han presentado para llegar de la mejor manera posible”. El entrenador no da pistas del once que afirma que “lo bueno es que ni Iago ni Aidoo han tenido lesiones musculares”. “Los dos están disponibles y en la convocatoria. Vamos a ver cómo iniciamos”, señaló.