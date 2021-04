Alma Pérez, a un paso dos metais no Europeo

TAEKWONDO Alma Pérez (Suh Sport, -53 quilogramos) quedou a só un paso das medallas no seu primeiro Campionato de Europa sénior. A taekwondista galega, de so 19 anos, superou dúas roldas de forma rotunda e caeu nos cuartos de final, tras facer un magnífico torneo. Pola súa banda, Sara Cortegoso (Mace Sport, -46), perdeu en primeira rolda no Europeo que se está a disputar en Sofía (Bulgaria). Agora, dos galegos so falta por participar Iván García, que pechará o Europeo o domingo e chega nun magnífico momento de forma. ecg