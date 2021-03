Alonso y Márquez, alicientes en el mundo del motor

EL MUNDO del motor, tras un año atípico marcado por la pandemia, tiene desde hace tiempo marcado en rojo, en el calendario, la fecha del 28 de marzo que será cuando las motos y los coches echen a rodar en sus respectivos campeonatos del mundo y esta temporada con dos destacadísimos alicientes para los aficionados españoles tanto de las cuatro como de las dos ruedas. Porque si en MotoGP se está esperando para ver si la problemática recuperación de Marc Márquez le va a permitir luchar por un título del que la temporada pasada se tuvo que despedir prácticamente tras su grave accidente en el primer Gran Premio, en la Fórmula 1 todo el mundo, no solo en España, va a estar pendiente del regreso del asturiano Fernando Alonso después de dos temporadas alejado de los circuitos.

En lo que respecto a la F-1 si nos dejamos llevar por los tres días de tests llevados a cabo hace apenas una semana, todo apunta a que en esta oportunidad a Mercedes le ha salido un serio rival con los Red Bull, especialmente en la figura de Max Verstappen que se destacó como el hombre más rápido y fiable, aprovechándose de los problemas que presentaron a lo largo de los tres días los vehículos de la marca alemana con Lewis Hamilton, renovado recientemente tras semanas de tiras y aflojas, poniendo cara de preocupación.

Según los expertos, de Mercedes no hay que fiarse mucho en lo que respecta a las pruebas de pretemporada, pues años atrás nunca lo daba todo para despistar a sus rivales haciéndoles creer que el coche no iba todo lo bien que debiera. Sin embargo, en esta oportunidad los hay que acusan a la escudería teutona de comportarse con cierta soberbia pasando del filming day, confiando en corregir los problemas en los tres días de tests, algo que no consiguieron, presentando dificultades en el tren trasero del monoplaza, curiosamente, el único cambio introducido este año por la FIA.

Por lo que respecta a Fernando Alonso, superadas las secuelas de su accidente de bicicleta, se ha visto que le queda mucho trabajo por hacer para mejorar su Alpine, con el que se dedicó a rodar muchas vueltas para ir tomando nota y ver dónde hay que introducir esas mejoras que se irán viendo con el paso de los grandes premios.

De lo que no tienen dudas en Renault es que el asturiano es el mejor piloto de la Fórmula 1 para desarrollar un coche y con el paso de los carreras se acabará demostrando, con lo que se confía en que todas esas evolucionen hagan del monoplaza un vehículo competitivo en la última parte del calendario, ya que ahora mismo no está para luchar por el podio aunque, eso sí, el vehículo demuestra que es muy fiable.

Fiable. Como fiable también parece el Ferrari de un Carlos Sáinz que hizo unos buenos entrenamientos que han venido a demostrar que el coche de la marca italiana no está, para su desgracia, para codearse con los Red Bull y mucho menos con los Mercedes. Ahora mismo la marca del Cavallino Rampante se encuentra comandando un segundo grupo junto con los Aston Martin, Alfa Romeo y el propio Alpine de Alonso. De la evolución de estos coches a lo largo de la temporada dependerá el que den un salto de calidad y puedan arañar algún que otro podio.

Un podio por el que los amantes de las dos ruedas esperan que luche Marc Márquez tras superar su año más aciago con caída, paso por el quirófano, recaída y nuevo paso por el quirófano. Su deserción en el campeonato del Mundo de MotoGP el año pasado, dejó huérfanos a muchos aficionados que ven en él a uno de los mejores de la historia.

Pero, por otro lado, dejó más abierto que nunca el Mundial permitiendo que un compatriota suyo, Joan Mir, se hiciese con el título, algo que querrá refrendar este año, sobre todo para demostrar que no ha sido flor de un día aprovechando al ausencia del seis veces campeón del mundo de la categoría. Un nuevo triunfo del de Palma con Márquez en pista, vendría a confirmar su categoría como piloto, algo que más de uno le ha cuestionado.

En todo caso y ante las dudas que ofrece la recuperación de Marc, este año el Mundial de MotoGP parece abierto a una serie de pilotos que en anteriores temporadas nada pudieron hacer frente a la dictadura impuesta por el de Cervera. Será el próximo 28 de marzo, en el circuito Losail International de Qatar donde se empezarán a despejar todas las dudas, cerrándose el Mundial el 14 de noviembre en el circuito Ricardo Tormo de la Comunidad Valenciana.

Y si la vuelta del piloto catalán no fuese suficiente aliciente, ahí continuará el campeonísimo Valentino Rossi que con sus nueve título mundiales y 42 años a sus espaldas, se niega a cortarse la coleta para alegría de los numerosos seguidores que sigue teniendo el italiano a pesar de que llevar más de diez años sin ganar un título pero con todo su carisma intacto.