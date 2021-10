Álvaro Muñoz: “Lo negativo es que no hemos aprendido del anterior partido”

El Monbus Obradoiro encadena dos derrotas duras en la Liga Endesa. Una más asumible, la que encajó en la pista del Baskonia (91-70), y otra de difícil explicación como la de este sábado frente al UCAM Murcia en el Fontes do Sar (70-104). “Hemos estado desastrosos”, resumió el técnico Moncho Fernández en la sala de prensa, mientras en el vestuario también se reconocía que el conjunto visitante había arrollado en intensidad, un factor sobre el que el grupo estaba advertido.

El mea culpa empezó por el capitán del Monbus Obradoiro, Álvaro Muñoz. Aunque resultaba complicado razonar lo que había sucedido en el encuentro, el alero abulense admitió que la intensidad del Murcia había sido superior de inicio a fin. “Ha sido bastante frustrante. Nos han sacado del partido, han sido más físicos. Lo habíamos hablado durante la semana y aún así nos ha sorprendido un poco. Han estado también bastante acertados pero les hemos dejado entrar en el partido demasiado fácil, creo que como no nos han salido las cosas delante no hemos estado bien atrás. Parecido a lo de la semana pasada, lo negativo es que no hemos aprendido nada”, apuntó después del encuentro.

Muñoz confesó que el grupo acabó “bastante frustrado por dar esta imagen en casa”, y lamentó que las lecciones previas sobre las características del UCAM Murcia no hubiesen surtido efecto el día del partido. “Los jugadores que ya hemos estado aquí sabemos cómo juegan y sabemos su nivel de intensidad. Lo hemos intentado transmitir a los compañeros. Nos han sacado de nuestro juego y a lo mejor nos ha sorprendido pero no debería porque lo habíamos hablado”, manifestó.

También el capitán obradoirista trató de dejar claro que la labor de los árbitros no había resultado decisiva, pese a las protestas durante el choque que incluso motivaron la expulsión de Moncho Fernández al recibir dos faltas técnicas por ese motivo. “No creo. Ellos ponen el nivel físico donde lo ponen, es un equipo que juega así y nosotros tenemos que adaptarnos sin entrar en si los árbitros pitan o no pitan”, respondió el 33, quien también recordó los numerosos lanzamientos que el Obradoiro erró en acciones liberadas e incluso en bandejas o situaciones en las cercanías del aro.

“Ellos han mantenido su nivel de acierto en la segunda parte y nosotros no hemos bajado los brazos, pero sí nos hemos frustrado porque en ataque no nos salía nada. Hemos metido alguna canasta de mérito, de carácter, pero no hemos podido meter esas bandejas o tiros claros debajo del aro. Ha sido un partido malo y a reponerse porque viene uno muy importante la semana que viene”, enfatizó el exterior.

IMPORTANTE. Ese encuentro será el sábado (18.00 horas) ante un presumible rival directo, un Real Betis que es colista tras encajar ayer ante el Gran Canaria (94-70) su quinta derrota seguida, cuatro de ellas por más de veinte puntos. Álvaro Muñoz cree que el trabajo diario del Obra es bueno pero urge reflejarlo sobre el parqué: “Tenemos que aprender, la temporada es muy larga y tenemos que reponernos porque viene un partido que es como una final, como casi todos en la Liga Endesa. Hay muchas cosas que corregir, muchos detalles que pulir, pero confío en el equipo porque aun cuando no nos han salido las cosas no hemos bajado los brazos”.