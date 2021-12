Ana Peleteiro: “La primera barrera que me gustaría romper son los 15 metros”

La atleta ribeirense Ana Peleteiro, medallista de bronce en triple salto en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, declaró este martes que la primera barrera que le “gustaría romper el próximo año son los 15 metros” en una competición oficial.

Peleteiro ha vivido un año 2021 inolvidable por su medalla de plata en el Europeo de pista cubierta de Torun (Polonia) y el bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio (Japón) con un salto de 14.87 metros que fue récord de España.

“Soy una persona inconformista y desde que entreno con Iván Pedroso más. Nunca debemos acomodarnos y por eso la medalla de Tokio está en Galicia, que no quiero verla todos los días. Es tan bonito recordarlo que parece que nos atontamos un poco, así que entreno cada día para seguir cosechando cosas”, dijo Peleteiro, al recoger el premio Silvestre.

“No he tocado techo y tengo objetivos más grandes. La primera barrera que me gustaría romper son los 15 metros. Están muy cerca. Me hubiera gustado hacerlo en Tokio pero quizá era mejor para no acomodarme”, declaró la atleta gallega, cuyos próximos objetivos son el Mundial de pista cubierta en Belgrado y después el Mundial al aire libre en Eugene (Estados Unidos).

“Espero conseguir una medalla en el Mundial y para ello estamos en plena preparación”, confesó.