Ángel Rodríguez deja el banco del Pontevedra: “Volveremos a vernos”

Pontevedra. El entrenador leonés Ángel Rodríguez se despidió este domingo del Pontevedra, con el que logró el ascenso a Primera RFEF, afirmando que ha sido “un honor” formar parte de un club con el que espera reencontrarse en el futuro.

“Aunque ahora nos separan caminos diferentes, volveremos a encontrarnos. Siempre tendréis en mí a un granate más”, señaló el ya exentrenador del Pontevedra, que se ha comprometido con el Hércules para la temporada 2022-23.

Rodríguez agradeció a la directiva que preside Lupe Murillo “la oportunidad” que le dio de dirigir a un histórico equipo del fútbol gallego, pero especialmente se acordó del director deportivo Toni Otero, su gran valedor dentro del club gallego.

“Toni Otero siempre apostó por mí”, reconoce el preparador leonés, que dice haber superado “un camino de enseñanza y aprendizaje” en el estadio de Pasarón.

“Aquí he madurado como entrenador, he crecido como persona y he aprendido a ganar y a perder”, apuntó Rodríguez, que no se olvidó de la afición granate porque “sin ellos todo hubiese sido más difícil”, aseguró Ángel Rodríguez, quien ya es parte de la poblada quiniela de técnicos de los banquillos que quedan por completar en el fútbol profesional español. efe