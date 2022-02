Antas: “Roberto (Baleato) di que son o mellor porque é meu amigo”

Santiago. Los números son fríos, crueles, y muestran una realidad: al Compostela esta temporada se le han escapado muchos triunfos, puntos, cuando había hecho lo más difícil en fútbol, ponerse por delante en el marcador. Y si en las ocasiones anteriores la cosa acabó en empate, en Móstoles el pasado domingo el castigo fue peor: tras dominar con claridad la primera parte, se vio remontado (2-1).

“Creo que é un pouco a asignatura pendente deste ano. Moitos partidos puxémonos por diante e o final non fomos quen de manter esa vantaxe. Non sei se é o aspecto sicolóxico, porque sintes que tes que gardar ese 1-0... pero si que o outro día parecíame complicado vendo o partido desde fóra, no descanso: tíñamos que cambiar moito e eles tamén para non sumar ningún punto. Son cousas que pasan, esperamos aprender deses dous erros que tivemos, que ao final custan puntos”, admite Antas.

En lo que sin embargo no está de acuerdo el mediocentro es en que el Compostela defienda mal las jugadas a balón parado: los dos goles del Móstoles llegaron así. “O balón parado dá moitos puntos, xunto as situacións de contraataque son as que máis goles dan e máis puntos. Pero tamén sería un pouco ventaxista falar agora; este ano encaixamos moi poucos goles a balón parado e metemos moitos máis, non recordo marcar moitos o ano pasado e este ano si”, rebate.

“Dúas accións puntuais o outro día, evidentemente hai que defendelas moito mellor pero é un cómputo de todo: se non concedes situacións de balón parado tes menos posibilidades de que che marquen gol e se chegan hai que defendelas ben. Pero creo que este ano, en liñas xerais, o equipo as defendeu ben”. A. P.