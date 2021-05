Antonio Quinteiro da las gracias al técnico ante una decisión por sorpresa

Antonio Quinteiro, presidente de la SD Compostela, aseguró en su comparecencia junto a Yago Iglesias que la salida del técnica lo cogía por sorpresa. Quinteiro asegura que aún no han pensado en un sustituto, y que las dificultades de la temporada actual hacen que el club no esté en condiciones de realizar esfuerzos económicos para retener a ningún jugador.

SORPRESA. “Todo entrenador tiene el derecho de tomar decisiones. Realmente no la esperábamos. En las palabras que hemos tenido con Yago lo veíamos relajado, tranquilo. En nombre del club solo tengo que darle las gracias”.

SUSTITUTO. “Es muy difícil de superar lo que ha hecho Yago, pero el club tiene que pensar en seguir creciendo. Hasta esta mañana no ha pasado por nuestra cabeza que Yago se fuese. Cuando pensamos en Yago muchos nos llamaron locos, y a lo mejor ahora nos decidimos a hacer otra locura”.

RENOVACIONES. “No tener público condiciona a todos los equipos. Todos sabemos el sacrificio económico que tuvimos que hacer esta temporada y cuál es la situación económica de nuestras casas, de nuestros negocios y de nuestra ciudad. Nuestro presupuesto no va a variar con respecto al año pasado. Los jugadores tienen que valorar la estabilidad y ese valor agregado que ha sido estar en el Compostela y la decisión va a ser de ellos. Esfuerzo económico para que alguien se quede no lo vamos a hacer porque no podemos hacerlo”.