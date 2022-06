Antonio Quinteiro deja de ser presidente del Compostela

Antonio Quinteiro había convocado esta mañana a los medios en el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro a una rueda de prensa para hablar sobre la tensa situación del club blanquiazul y no tardó en soltar el bombazo: presenta la dimisión como presidente de la SD Compostela. El club pasará a ser gestionado, provisionalmente, por el resto de miembros de la directiva, quienes se encargarán de nombrar a un nuevo dirigente, en medio de una tormenta desatada tras la no compra del club por parte de Jota Peleteiro.

Precisamente la fallida operación fue el detonante que llevó a Quinteiro a tomar la decisión de irse de la presidencia tras once años el cargo, pasando ahora a ser socio acreedor de la entidad. Aunque no quiso revelar las cantidades que se le adeudarían por sus aportaciones en esta etapa al frente del club, indicó que no sería un impedimento para que el proyecto del Compos siga adelante.

En su comparecencia, Quinteiro hizo un balance de lo sucedido en el último año y, con especial énfasis, remarcó la situación de las últimas semanas. Defendió el proyecto de Jota Peleteiro, aclarando que, desde su punto de vista, era positivo para el club ya que, en ningún momento, se puso en tela de juicio al continuidad de la base o los convenios con otros clubs del entorno.

Asimismo, no quiso entrar en polémicas por la decisión de algunos directivos, “a tenor de las indicaciones de sus abogados”, de no querer firmar las actas que sellaban el cambio de directiva. Ese hecho fue, según indicó, el único causante de que no se concretase el acuerdo.

Deseándole suerte a los directivos actuales, con la premisa de mantener el crecimiento del proyecto de ciudad, y asegurando que será un aficionado más a partir de ahora, Antonio Quinteiro dejó su cargo en la directiva, pero seguirá vinculado a ella como uno de los ocho socios de la Sociedad Deportiva Compostela.