Apuntó, aunque le falló la munición al Obra ante el Barça

No fue mala la puesta en escena del Monbus Obradoiro ante el líder. El cuadro santiagués trabajó atrás, sólido y solidario en sus acciones, estuvo atento y con actitud, pero cuando le tocó rematar la faena delante se encontró con su munición mojada (64-79). Imposible sin pólvora hacer daño a un FC Barcelona que deja Sar como líder invicto de la Liga Endesa e igualando el 9-0 de salida que lograra ya hace 33 años con Aíto en el banquillo y leyendas en el parqué como Norris, Epi, Sibilio o Solozábal.

No era mal día para intentarlo. Santiago amaneció con sol, un día perfecto para el plan de partido y comida familiar de un domingo de noviembre; los deseos de Moncho Fernández de contar con los jugadores tocados durante la semana se cumplieron ya que tanto Hobbs como Beliauskas finalmente fueron de la partida, aunque se notó su merma física; y hasta Saras Jasikevicius tuvo que dar descanso a Cory Higgins -el jugador con más minutos en este Barça (22:35) de récord, segundo en anotación y valoración tras Mirotic (12,3 puntos) y líder en asistencias (2,1)- a causa de una lumbalgia. Hacía tiempo que el conjunto santiagués no ganaba a un grande entre los grandes, y la afición estaba ilusionada en poder conseguirlo.

Lo que estaba claro era que no sería sencillo. El líder invicto de la Liga Endesa después de 8 jornadas sorprendió con un 5 titular con Calathes y Laprovittola en la dirección pero fueron sus pívots, Sanli y Mirotic, los que comandaron de inicio la armada en ataque y con un 3/3 al triple que propició la primera escapada culé (4-13, min. 6).

Entre el constante carrusel de cambios en los dos banquillos, pérdidas de balón que enseguida subían al marcador convertidos en cómodos contraataques, dominio claro en los 1c1 para los azulgrana pese a la consistente y activa defensa del Obra y un paupérrimo porcentaje en el lanzamiento local (4/11 en tiros de campo y 0/5 al triple)

se cerró el primer set con 10 puntos abajo para el conjunto compostelano, combativo, predispuesto, pero chocando con la realidad de un rival soberbio de calidad delante y férreo, físico y con veneno en sus continuos 2c1 al hombre de balón en la retaguardia.

Tocaba remar, aunque había fe. Moncho Fernández llamó a filas a Hobbs en la salida del segundo cuarto para reconducir su ataque y buscar grietas en la telaraña del Barça, pero Davis y Kuric, con otro triple, lanzaron de nuevo al líder en el marcador (13-28, min. 13).

Momento Ellenson. Fue entonces el momento de Henry Ellenson, que con 5 puntos consecutivos tapó la vía de agua acertando con el primer triple local de la mañana (1/9) hasta que se le unió por fin Kassius Robertson (0/3 particular hasta entonces). En la barrera de los 10 puntos se movía ya el electrónico con el Monbus aguardando su oportunidad, dando un paso adelante en el apartado físico ya con Fer Zurbriggen en la pista. El argentino anotó sobre la bocina el 29-37 a falta de 1:28 e incomodó lo suficiente a Calathes en la dirección para que fuese el Obra quien dominase el juego.

Siempre cumplidor al rebote y en la defensa, Scrubb cobró protagonismo también traduciendo en canasta dos buenas acciones atrás, la última con suspense: un triple sobre la bocina con revisión agónica por parte de los colegiados que finalmente selló el esperanzador 36-39 al descanso.

letales. Con un descomunal trabajo en el rebote arrancó un tercer cuarto en el que el cuadro santiagués siguió creyéndoselo. Birutis se hizo grande, gigante en la zona pese a tener la oposición de Brandon Davies -los primeros 8 puntos del set fueron suyos- pero los errores en las segundas y terceras llegadas en la defensa eran castigados sin piedad por un Barça que hizo daño con un 0-10 de parcial (46-60, min. 28).

Rompió la serie Filipovity -protagonista en las últimas horas por los rumores de su posible salida del club- desde la línea de 6,75 (49-60) pero anímicamente el equipo santiagués se vio tocado. Laprovittola, anotando y asistiendo, no paró de hacer daño (49-65, min. 30).

Pesaba demasiado el pobre porcentaje en el tiro. El Obra llegó a los últimos 10 minutos con una estadística al triple de 4/21 y en tiros de 2 puntos de 13/24 que no ayudaba a voltear la situación. El Barça se cerraba abajo y dejaba libre al Obra para que chocase con su frontón particular.

Con Davies y Mirotic sobre la pista de inicio, junto a jugadores más noveles como Sergi Martínez, Jokubaitis y Nigel Hayes -Sanli, Oriola y Caicedo tomaron pronto el relevo- los de Jasikevicius no bajaron su aportación, como tampoco lo hizo Birutis al poco que encontraba la oportunidad de evidenciar su clase.

Moncho Fernández fue amonestado con una falta técnica al protestar una falta no señalada sobre Filipovity, pero no eran los colegiados los responsables de lo que sucedía sobre el parqué. Para poder ganar a un grande -porque en Sar esta vez no falló ni la actitud, ni la predisposición, ni siquiera la apuesta de igualar en agresividad con el rival- es necesario un partido perfecto en todos los sentidos, y al Obra le faltó en su cita con el líder, con el Barça del récord, lo fundamental: acierto.

Tuvo premio en la parte final Sergi Huguet, jugador del conjunto de la Liga EBA llegado este verano de Mallorca, y como en la última cita ante el Tenerife dispuso de minutos para medirse en esta Liga Endesa tan exigente.