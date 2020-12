Aquí se juega al ataque

Los planteamientos del Compostela en su regreso a Segunda División B destacan por su carácter ofensivo, idea defendida por Yago Iglesias a lo largo del partido, también con los cambios. El técnico compostelanista ha efectuado un total de diecinueve sustituciones en las seis jornadas de liga disputadas, de los cuales solo cinco tuvieron un carácter defensivo.

La mejor defensa es un buen ataque, suele decirse. Y mientras más esté el balón en campo contrario más alejado de la portería permanecerá. La máxima se desprende también de los planteamientos y los cambios llevados a cabo por el Compostela en este inicio liguero.

Aunque solo estaba obligado a remontar en una ocasión, en la visita al Unionistas en el Reina Sofía, los cambios que realiza Yago Iglesias en el transcurso del partido destacan por su perfil ofensivo. Roberto Baleato y Guille Torres son los único futbolistas de un perfil defensivo que han saltado al terreno de juego desde el banquillo. En todos los demás casos, o bien entró un jugador ofensivo por otro de corte de defensivo, o bien se produjo una sustitución de hombre por hombre, pero siendo ambos atacantes.

GABRI, EL jugador número 12. Hasta la fecha, no hay encuentro en el que no participe Gabri Palmás, como tampoco hay partido en el que no salga desde el banquillo. En su segunda temporada en el Compostela, el futbolista moañés ha disfrutado de minutos en cada una de las citas, aunque no siempre en igual medida.

Disputó 13 minutos contra el Unionistas, 25 en la visita del Deportivo al Vero Boquete de San Lázaro, nuevamente 13 en O Vao, contra el Coruxo, 7 frente al Guijuelo, 15 ante el Racing de Ferrol en A Malata, y 9 en la última jornada, contra el Pontevedra.

Josiño, Hugo Sanmartín y Baleato son, de lejos, los siguientes con más participacoines desde el banquillo, un total de tres. Guille Torres jugó después de empezar como suplente en dos ocasiones, y Juampa y Bicho, en una.

BRAIS ABELENDA, EL MÁS SUSTITUIDO. Si Gabri Palmás es el futbolista del Compostela con más ingresos desde el banquillo, Brais Abelenda es el jugador blanquiazul que más veces ha sido cambiado. Aunque ha sido un fijo en todas las alineaciones titulares hasta el momento, el atacante dubrés solo ha disputado dos encuentros al completo, curiosamente los dos últimos, contra el Racing de Ferrol en A Malata y frente al Pontevedra en el Vero Boquete.

Hasta la quinta jornada Yago Iglesias había optado por sustituir a Brais en todas las anteriores, tanto ante el Unionistas de Salamanca, como contra el Deportivo, Coruxo y Guijuelo.

Le siguen de cerca Juampa, Miki Villar y Josiño Filgueira. Los tres fueron sustituidos por el técnico compostelanista en un total de tres ocasiones, y en cuanto a Josiño, todavía no ha tenido la oportunidad de disputar un encuentro al completo.

SIN GUSTO POR LOS CINCO CAMBIOS. Cuando regresó el fútbol después del inicio de la pandemia de coronavirus, fue introducida la opción de realizar un total de cinco sustituciones a lo largo de un partido, aunque solo en tres momentos del mismo. El Compostela gozó de tal posibilidad en el play-off de ascenso (realizó cuatro cambios en cada partido), y también dispone de ella este curso en Segunda B. Sin embargo, esas cinco sustituciones no se han alcanzado todavía.

Durante las seis jornadas consumidas Yago optó por realizar más de tres cambios en la mitad de los partidos. Contra Unionistas, Dépor y Guijuelo se realizaron cuatro cambios, mientras que ante el Coruxo se produjeron tres. En las dos últimas jornadas, contra Racing y Pontevedra, el técnico hizo dos cambios.