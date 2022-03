Arlet Ortiz Iván García,

Santiago. O taekwondo galego volveu brillar a nivel internacional logo do Open de Bélxica, que se disputou a pasada fin de semana, con máis dun millar de participantes das categorías sénior, júnior e cadete e máis de 100 árbitros. Na categoría sénior hai que destacar as pratas de Iván García (+87, Mat´s) e Arlet Ortiz (-57, Mat´s), e o bronce de Alma Pérez (-53, Suh Sport). Iván García (Mat´s) logrou a medalla de prata no peso pesado. A terceira medalla galega foi para Alma Pérez (Suh Sport) en -53 quilogramos. Hubo máis participación representando a Galicia en sénior, pero non máis medallas. En +73 quilogramos, Desireé Rivadulla (Suh Sport) gañou nos oitavos a Tania Castiñeira (Hebe) e despois foi eliminada nos cuartos. Ademais, Miriam Patiño (-62, Patiño) venceu na primeira rolda á sueca Anna Engstrom de forma clara (0-14), pero caeu despois nun axustado combate ante Mijana Reljikj, de Macedonia. E por último, Pablo Patiño (-68, Patiño) venceu en primeira rolda ao británico Matthew Howell con bastante claridade (27-

14), pero non puido con Cameron Booth (Gran Bretaña)

Sara Cortegoso caeu en primeira rolda e Jose Fernández Rey non puido saír por unha lexión no xemelgo, sinalan na nota de prensa. REDACCIÓN