As medidas preventivas para facer fronte ao covid-19 con aplicación ao deporte galego

Santiago. A Secretaría Xeral para o Deporte (SXD) remitiu á Real Federación Galega de Fútbol (RFGF) unha nova actualización da Guía simplificada dás medidas preventivas para facer fronte ao risco de contaxio pola Covid-19 de aplicación ao Deporte Galego co fin de que as distintas Federacións Galegas adaptasen os seus distintos protocolos COVID 19 á situación epidemiolóxica actual e á normativa publicada para os efectos, todo elo, en consonancia co Real Decreto 115/2022 de 8 de febreiro e da Orde do 11 de febreiro do presente ano e 2022.

Dese xeito, a SXD, en data 21 de abril de 2022, vén de aprobar a actualización do Protocolo Fisicovid - DXT Galego proposta pola Real Federación Galega de Fútbol. Polo tanto, son de aplicación as seguintes modificacións: fútbol, fútbol gaélico, fútbol sala e fútbol praia e as distintas disciplinas federativas

Queda excluída a obrigatoriedade do uso da máscara, permitíndose a celebración de partidos e adestramentos de fútbol, fútbol gaélico, fútbol sala, fútbol Praia e o resto das disciplinas federativas sen a utilización de máscara en todas as categorías e idades, quedando o uso da máscara á elección voluntaria de cada federado. O que se comunica para xeral coñecemento, aos oportunos efectos e debido cumprimento.

Agora que vai medrando unha situación que chámase de normalidade, este texto da Secretaría Xeral para o Deporte vai axudar á artellar os novos xeitos de atopar da mellor maneira posible un remate da temporada nos distintos deportes onde o mundo da saude e da competición podan ir ben da man. redacción