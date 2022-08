Ata 120 persoas estarán o luns na 27ª Travesía a Nado Praia de Coroso

Santa Uxía de Ribeira. Ata 120 persoas nadarán o luns s 15 de agosto na 27ª edición da Travesía a Nado Praia de Coroso, presentada onte por José Carlos Matilla, vicepresidente do Club Natación Ribeira, xunto con Juan Carlos Ageitos (da mesma entidade); do concelleiro de Deportes Javier Sampedro e da primeira tenente de alcalde María Sampedro, entre outros. Ë parte do 17º Circuíto de Augas Abertas da Federación Galega de Natación, dará comezo ás 11 h.. En primeiro lugar terá lugar a proba popular (1.250 metros), que tamén está destinada aos nados entre 2007 e 2010. A continuación, con saída ás 11.45 h., terá lugar a proba absoluta de 2.500 metros de lonxitude. E a partir das 12.45 h. nadarán os máis pequenos. Esta nova travesía servirá como unha homenaxe a Jesús Huerta e Vicente Fernández. redacción