¿Atará el Dépor a su gran perla?

El presidente del Real Club Deportivo, Antonio Couceiro, participó este miércoles en los desayunos organizados por la Asociación de la Prensa de La Coruña en el Hotel NH Collection Finisterre para hacer balance de su primer año de mandato. Acompañado por Doda Vázquez, presidenta de la centenaria asociación coruñesa, realizó un breve balance de los 13 meses desde la toma de posesión como presidente del Deportivo.

Antonio Couceiro, se mostró “convencido” de que la perla de la cantera, el delantero Noel López y su entorno les trasladaron la “voluntad de firmar” su contrato de renovación, si bien precisó que por ahora no se ha concretado y remitió al jugador para que responda por qué.

“Por parte del Dépor tenemos la absoluta tranquilidad de conciencia de que hemos llegado hasta donde podíamos llegar dentro de nuestras capacidades económicas y el entorno en que estamos. La propuesta es atractiva y la decisión la tienen él y su entorno. Sigo confiando en que tome la decisión y que pronto firmemos ese acuerdo”, comentó.

En ese desayuno con los medios de comunicación, Couceiro explicó que lo que se les “traslada” por parte del futbolista “es que sí, que va a salir adelante” la renovación, que “su voluntad es firmar”.

Sin embargo, eso no se ha producido y, al ser cuestionado por los motivos que están demorando esa rúbrica, el presidente dijo que “esa pregunta se la tienen que hacer” al propio Noel, que no da entrevistas ni comparece ante los periodistas.

Además del Deportivo, Noel recibió ofertas de otros clubes, entre ellos el Real Madrid.

Más clara parece la continuidad del centrocampista Diego Villares: “No está firmado, pero el acuerdo es total. No hay duda ni por su parte ni por la nuestra”.

El presidente se mostró seguro de la buena marcha del proyecto deportivo: “Nuestro objetivo en estos momentos es el ascenso directo ya que estoy convencido de que lo vamos a conseguir. Pero evidentemente, si eso no se consigue, habría que ir un play off y estoy convencido de que la afición va a apoyar absolutamente al equipo en ese playoff, pero como digo, sigo convencido de que vamos a ascender. La situación es similar a la del año pasado, pero, evidentemente, muchísimo mejor en este momento por lo que toca es apoyo total, unión y apoyo profesional a quienes están tomando las decisiones. Evidentemente las concretas del partido las toma el entrenador, pero Borja es una persona que sabe escuchar y hay un equipo técnico muy cualificado en el que trabajan en equipo en conjunto con gran integración, aunque evidentemente eres el que responde de las decisiones que toma a lo largo de los partidos, pero apoyo total al entrenador, por supuesto, y a los jugadores que han conseguido, como digo, pues el encadenar aquella racha de 13 partidos seguidos puntuando. Yo creo que en estos momentos es continuar el camino emprendido, no hay que tomar ninguna decisión drástica respecto de ningún tema”.

Por otro lado, el Depor amplió el contrato de la jugadora de su equipo femenino Ainhoa Marín, una de las piezas clave de la plantilla.

Marín fue incorporada el pasado verano tras el descenso del Deportivo Abanca a Reto Iberdrola, categoría desde la que el club intenta dar el salto para regresar de nuevo a Primera Iberdrola. La delantera internacional es la segunda máxima goleadora del grupo norte de la categoría de plata y una de las piezas más importantes de la plantilla, un rendimiento que le ha llevado a la selección española sub-23.

Y Couceiro anunció además que se ha llegado a un acuerdo entre el club y la Asociación de Fútbol Aficionado Coruñés, la AFAC.

“Es un acuerdo para formalizar un nuevo convenio de colaboración, dado que el anterior, que databa del año 2017, había quedado sin efecto por el descenso a Segunda División y este Convenio supone una demostración de apoyo de nuestro club” .