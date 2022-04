Avalon Kai, tendencia no campionato de España

ÉXITO. Cantabria acolleu a II Copa estatal internacional de estilos os días 14,15,16 e 17 de Abril en Torrelavega, con máis de 700 participantes. Entre máis de 100 clubes de todo o país, o Avalon kai, de Santiago, entrou no Top 3 do medalleiro estatal con un total de 31. Todo un logro para este pequeno club do barrio de Sar. “Os resultados foron sobresaíntes”, sinalan na nota de prensa. Acadaron nove medallas de ouro (con Candela Hernández, Martiño Vilas, Carlota Seijo, Ariadna Hernández, Ánxela Cruz, Lucas Vilas, Cristy Tojo, David Saavedra e Raquel García), once de prata (obtidas por Alma Vidal, Mencía Vidal, Ollie Baña, Diego Rodríguez, Lois Redondo, Alejandra Bello, Nicolás Lameiro, Lois Morón x2, Leticia Lorenzo e David Díaz), máis once de bronce (logradas por Yuri Martínez, Martín Vilariño, Bruno Bermejo, Xián Redondo, Áurea Ces, Xoel Suarez, Luis Forero x2, Mauro Castro, Eva Martínez e David Saavedra). REDACCIÓN