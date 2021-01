Aythami sitúa al Compostela entre los favoritos en su regreso a casa

Aythami Perera regresará el sábado al Vero Boquete (16.30 horas), aunque esta vez en las filas del equipo rival. El delantero de Unionistas sitúa al Compostela, su exequipo, como uno “de los favoritos para estar luchando por cualquier cosa”. El ariete canario asegura que “igual esperaba esa llamada” del Compostela en verano, pero “nunca llegó” y ahora es feliz en Salamanca.

Por su pasado en la SD, el de este sábado no será un partido cualquiera para Aythami: “Tengo muy buena relación con todos los componentes del Compostela que siguen desde que estuve allí. Por el cariño y el afecto y por todo lo que viví en Santiago y en el Compostela para mí es un partido especial. Puede ser que el transcurso de la semana sea diferente, porque hablas con los compañeros que están ahí ahora”.

De su paso por San Lázaro quedan siete compañeros o, mejor dicho, amigos, como el delantero acierta a decir. “Nos tenemos mucho aprecio, mucho respeto los unos a los otros. Para mí, más que compañeros, son amigos hoy en día. Les tengo mucho cariño, no solo a ellos, sino a toda la gente que rodea al Compostela porque el trato conmigo fue genial y no tengo ninguna mala palabra de cuando estuve ahí”, relata. Saro, Sergio, Casas, Samu, Miki, Brais y Josiño, junto con el cuerpo técnico, son los supervivientes del curso 18/19.

A ellos no tuvo opción de unirse de nuevo en verano, aunque no lo hubiera visto con malos ojos: “Le tengo mucho cariño al equipo, fue la primera experiencia mía fuera de casa, y sí es cierto que yo igual esperaba esa llamada pero nunca llegó. A raíz de ahí salió la oportunidad de Unionistas y estoy muy contento, he acertado de pleno”.

Aun en la distancia, Aythami sigue de cerca las evoluciones del Compostela. “Siempre que puedo veo sus partidos. Al fin y al cabo, desde que yo estuve hasta ahora han mantenido la línea continuista que tenían cuando yo llegué, haciendo fichajes para darle continuidad al proyecto. No voy a descubrir yo la pólvora, el equipo juega muy bien, tiene mucha identidad, personalidad, tiene unas buenas instalaciones para jugar, tiene mucha repercusión...”, afirma. Y, como buen delantero, remata su discurso: “En ese sentido creo que el Compostela es uno de los equipos favoritos para estar también peleando por cualquier cosa en la liga. Exceptuando que en la primera jornada nosotros ganamos se ha visto con el paso de las jornadas lo que es capaz de hacer. Solo ha perdido contra nosotros. Es un equipo muy fiable por los jugadores, el entrenador y todo lo que lo rodea. Es un candidato a tener en cuenta para cualquier cosa”.

A raíz de su análisis, Aythami avisa a sus actuales compañeros que será complicado seguir su serie triunfal en el Vero Boquete: “Es un equipo que sabe a lo que juega, con jugadores jóvenes, con talento. Surtiendo balones es muy rápido, tiene muchas variantes para atacar, defienden bien... En casa son un equipo muy fuerte. Nosotros iremos a hacer nuestro partido e intentar ganar, pero va a ser muy complicado sacar los tres puntos”.

indiscutible. El futbolista excompostelanista está teniendo un papel protagonista en los planes de Hernán Pérez. “Hasta el día de hoy lo he jugado todo, salvo el día del Dépor, que salí de suplente. A nivel personal me gustaría llevar más goles, pues solo llevo uno, pero ojalá no metiera más goles y el equipo siguiera ganando y levantando esa antorcha que te lleva a estar primero”, declara.

Ese liderato quizás no era lo esperado al principio de temporada, confiesa Aythami: “De inicio no te lo planteas. Unionistas tiene un equipo de 16 fichajes; acoplarlos es muy difícil. Pero aquí se ha dado el caso de que han venido muy buenos jugadores y el entrenador lo ha hecho muy bien. Los últimos cinco partidos los hemos ganado, tanto dentro como fuera de casa, sin encajar. Tener veinte puntos en un subgrupo con equipos con mucho potencial es de admirar”, relata, al tiempo que apunta que en Unionistas “no destaca nadie por encima de nadie; salga quien salga, compite”.