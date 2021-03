Badalona: una plaza de alcurnia para romper la mala dinámica del Obra

Los números están ahí. El Monbus Obradoiro hila únicamente dos triunfos en quince jornadas, encaja una media de 89,6 puntos en sus últimos cinco tropiezos consecutivos, solo dos victorias le separan de las plazas de descenso y pese a que hace ya casi dos meses que se superó el brote masivo de COVID, los persistentes infortunios en forma de lesiones, algunas de ellas muy graves, están lastrando en lo físico al grupo para rendir a un nivel óptimo.

Pero Moncho Fernández no duda en alzar la voz para defender a los suyos y su trabajo, insistiendo en que nadie ha perdido la fe ni en sus propias capacidades ni en la posibilidad de alcanzar, por undécima campaña consecutiva, el título de la permanencia en la Liga Endesa. “Seguimos teniendo muchas buenas noticias. Es el 50 aniversario del club, estamos incorporando a nuevas empresas al proyecto y eso habla de que la salud del Obradoiro es buena. Pero sí es cierto que es una temporada compleja”, subraya el técnico compostelano.

Con el ánimo de sortear todos los condicionantes, el Monbus visita esta tarde (18.00 horas) al Joventut de Badalona, un rival grande de la Liga ACB en tiempos pretéritos y en el presente no solo por rango de jugadores sino también por puesta en escena y por juego.

Cara y cruz. Como no hay día de descanso en cuanto a sobresaltos se refiere, la expedición aterrizó ayer en Barcelona feliz por el regreso de Albert Oliver al grupo tras tres semanas de baja a causa de una distensión muscular -lo que permitirá aliviar los problemas en la dirección de juego-, aunque con la duda aún sobre la participación de Laurynas Birutis. El pívot lituano no completó finalmente ningún entrenamiento esta semana al persistir las molestias en el cartílago de su rodilla izquierda, y su salida al parqué del Olimpic se complica.

Enfrente tendrá el Obra a un equipo verdinegro que acaba de sellar su clasificación para el Top 8 de la Eurocup gracias un triunfo en cancha del Nanterre (88-95) -algo que no lograba desde hace 13 años- mientras que en la competición doméstica, pese a sufrir también un contagio masivo de coronavirus en el mes de octubre, ha conseguido mantenerse siempre en la zona media-alta de la clasificación. A falta de 13 jornadas es séptimo, con dos triunfos de renta sobre el Unicaja (8.º) gracias a una última victoria de crédito frente al enrachado Zaragoza (95-100). Hasta 63 de los 100 puntos que anotó la Penya en ese duelo tuvieron la firma de solo tres jugadores: Tomic, el ex del Obra Brodziansky y Dimitrijevic, pero es un error creer que el potencial del equipo de Duran se limita a este trío.

Jugar frente al Joventut supone un reto mayúsculo en la eterna disyuntiva de la manta: si tapas la cabeza destapas los pies. “Tienen de todo y muy bueno. Unos bases muy anotadores, como Bassas, Pau Ribas aunque no sé en qué posición lo pondría porque puede jugar de todo, de 1 de 2, con su experiencia y conocimiento, y está la temporada que esta haciendo Xabi López-Aróstegui por poner un ejemplo. No me quiero dejar a nadie porque Vlado sigue su progresión como ya lo habíamos visto aquí, Morgan rindiendo un año más... es un equipo ya diseñado para otros objetivos diferentes a los nuestros”, acepta Moncho Fernández.

“Son un equipo de la zona noble por plantilla, presupuesto. Un equipo que aprovecha bien las ventajas de sus jugadores, no solo con los que suenan más sino que lo hacen prácticamente todos los miembros de la plantilla. Destaca la polivalencia que tienen para ocupar diferentes puestos, para jugar con un equipo pequeño, con uno más grande. Es un equipo muy inteligente en la media pista y esforzados en el aspecto defensivo”, continúa su análisis.

Ante la dinámica y el potencial del rival, el entrenador del Obradoiro reclama a los suyos que sean “capaces de minimizar el número de errores y que en el aspecto ofensivo no se pierda el norte porque hayamos estado más o menos acertados”. “Creo que ahora mismo el equipo ya sabe perfectamente a qué juega, cómo juega y lo que tiene que hacer contra cada defensa y hay que seguir insistiendo, apoyando y dándoles confianza para que esas acciones las tomen e intentar mejorar en aquellas situaciones defensivas en las que somos más endebles. Por ahí pasará todo pero no de cara al Joventut sino al resto de la Liga”, reitera.