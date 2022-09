Bagnaia, López y Foggia, los reyes en Misano Adriático

··· El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP, que acabó sexto en Misano Adriático y es tercero en el mundial de MotoGP ha dicho que estaba satisfecho en general, si bien reconoció que “la verdad es que no he sido muy competitivo a lo largo de todo el fin de semana”. “En carrera no me he encontrado mal y sobre todo en los primeros dos tercios he sido competitivo, pero no lo suficiente, seguramente; ha habido un momento en el que pensaba que podía coger a Fabio, pero no he estado al nivel de Maverick, que aquí en Misano siempre es un piloto muy rápido”, señaló.