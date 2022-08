Bagnaia suma la tercera consecutiva, Quartararo se defiende y Mir se cae

··· El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), segundo en el Gran Premio de Austria de MotoGP, se ha mostrado muy contento por haber podido “salvar los muebles con esta segunda posición”, que consideró “un gran resultado para el campeonato... Ha sido una gran carrera y una lástima que no hemos hecho una gran salida ni unas buenas primeras vueltas, porque me costaba un poco el tren trasero y vi la brutal caída de Joan Mir y preferí tomarme un par de vueltas para calentar el neumático, pero después he sido súper agresivo, rodando siempre al límite pues ha sido como hacer una clasificación en cada vuelta, asumiendo muchos riesgos”, asegura el líder del mundial de Moto GP. Quartararo tuvo momentos complicados, como el adelantamiento al australiano Miller en la nueva variante, según informa la agencia Efe. En dos semanas, corren en San Marino.