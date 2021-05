Balaídos dicta su sentencia entre Europa y el descenso

··· El jugador Carlos Domínguez, defensa del Celta de Vigo, aseguró que el técnico Eduardo Coudet le felicitó por el partido realizado ante el Villarreal en el estadio de la Cerámica, que supuso su debut con el equipo en LaLiga Santander.

··· “El míster me felicitó después del partido, me dijo que siguiese así porque llegaría lejos”, comentó en una entrevista con ‘CeltaMedia’ el central, que podría repetir hoy en el once inicial debido a las bajas de Jeison Murillo, lesionado, y Néstor Araujo, sancionado por acumulación de tarjetas.