‘Balearia’ y ‘Let it Be’ debutan con autoridad en la Copa del Rey

Palma. Balearia-Team RCNP y Let it Be encabezan las clasificaciones de las clases Mallorca Sotheby’s Women Cup y Herbalife J70, que este martes debutaron en la segunda jornada de la Copa del Rey Mapfre, que se está disputando en los campos de regatas de la bahía de Palma.

Las flotas de nueve clases –todas las que compiten en aguas de Mallorca– navegaron en busca de los puntos necesarios para afrontar con garantías las series finales, que empiezan el jueves y que determinarán el vencedor absoluto de la regata en la que participan 110 embarcaciones de una veintena de países.

El viento volvió a acompañar con el Embat, viento típico de la bahía de Palma, que sopló sobre los 10-12 nudos de intensidad. Esto permitió que el Comité de Regatas pudiera dar las dos pruebas previstas. El Balearia del Real Club Náutico de Palma, patroneado por Mariva Bover, sorprendió a las nueve tripulaciones que compiten en la clase exclusivamente femenina. EFE