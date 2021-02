Baleato avisa del peligro del Guijuelo, colista “enganoso” y en un césped artificial

Realidad manda: la bonita de la tabla, con el Compos tercero de su grupo... y la realidad de lo ajustado del grupo: dos victorias valen el podio, dos derrotas el cuarto oscuro. Lo recordó ayer Roberto Baleato, experto. El Compos juega el sábado en Guijuelo, donde lo espera un colista muy engañoso; y con campo de hierba artificial: malo para la SD.

“A do Guijuelo é unha situación un pouco estraña por como está a competición, por eses partidos que se perderon: no se reflicte exactamente a situación. Entón, non podemos mirar moito á clasificación por ese desfase que hai de partidos. O campo, eu as veces que fun alí non me atopei cómodo nunca, fun co Somozas e foi sempre un partido incomodísimo; eles alí xogan moi ben e fixéronnos sentir moi incómodos. Non sei se imos poder facer o noso xogo aí, imos tentalo e a esperar que vaia ben”, afirmó.

No espera un partido fácil, el Compos podría plantearse cambiar su habitual patrón de juego, ir más directo. Baleato duda: “Imos velo, a ver tamén que propón o rival. É certo que a superficie é diferente, que seguramente o bote sexa máis vivo e incomode esas posesións longas, o xogo combinativo que facemos sempre; pero tampouco creo que renunciar ao que nos veu dando froitos ata o de agora sexa a opción correcta. Temos que adaptarnos á superficie, ao contexto do partido, tamén estamos adestrando en Santa Isabel, de herba artificial, para coller un pouco sensacións, e a ver ata que punto podemos facer o de sempre ou temos que adaptar pequenas cousas. Coma o noso campo, espectacular, non vai ser”.

Y en este aspecto, el mediocentro llama a hacer “autocrítica”. “Temos que intentar mellorar o noso rendemento en outras superficies, como artificial ou nun campo que non está ben para xogar. Temos que despregar outro tipo de alternativas e aumentar un pouco o nivel de competitividade neses contextos. Entrenar en Santa Isabel si que nos axuda; pero sobre todo pasa por que todos a nivel individual e colectivo subamos un pouquiño ese nivel de competitividade, de ser capaces de adaptarnos mellor a outras condicións que non sexan as de San Lázaro”, dice.

Admite, eso sí, el calificativo de partido trampa, en un choque “súper importante para nós, son equipos que van estar na pelexa ata o final por salvarse, e nós temos que gañarlles a eses equipos. A situación para o Guijuelo é complicada, verte atrás na clasificación sempre é complicado e xogas con outra ansiedade; e nós non podemos caer na trampa de pensar que son os últimos e que non van facer nada: xa nos demostrou que pode rendir a un alto nivel. Nós temos que ir alí coas orellas en punta, coma sempre dicimos, como se fora a nosa última bala, e tentar sacar todo o posible de alí”, reflexiona.

SIN FICHAJES. El Guijuelo sí incorporó jugadores en el mercado invernal, el Compos sigue con los mismos. Baleato analizó lo propio: la imposibilidad de fichar, salvo que hubiera una baja, a jugadores de más de 23 años; y la dificultad de encontrar jóvenes buenos y al alcance. “O equipo está rendendo ben, a plantilla está respondendo ás expectativas, se chegara algún reforzo seguramente sería positivo para todos, pero non puido ser. Adiante: o mesmo que nos trouxo ata aquí... temos que seguir con iso”, cerró.