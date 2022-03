Baloncesto, de Santiago a Málaga

EN EQUIPO, no hay otra manera de jugar al baloncesto que hacerlo juntos, juntas (¡que tengo dos sobrinas; además sé que la ministra Yolanda Díaz lee este diario). Y aunque sea feo hablar de fútbol para referirse al baloncesto, una de las diferencias entre ambos deportes, amén de que el basket sea el que cuenta con más mujeres federadas en España, es que la sonrisa anida más a gusto en pabellones donde hay canastas.

En el baloncesto, los lazos saltan filias y fobias, se estrechan con más frecuencia alrededor del regalo de la amistad, da igual a que equipo apoyes y por ello la NBA envidia citas como la Copa del Rey o la Final Four.

El sábado (20:45 h.) juegan en Sar el Obradoiro y el Unicaja, equipos de Santiago y de Málaga, respectivamente, ciudades con puentes de cariño. Esta semana, el formato informativo estrella de la afición cajista, Zona Verde, programa de 101TV que conduce Emilio Guerrero, conectó con la Redacción de EL CORREO para participar en una tertulia con Anicet Lavodrama, mito del OAR Ferrol que se pasa el año entre Málaga y Galicia, querido por igual en ambas tierras; y Chus Lázaro, ex entrenador ayudante del Obra en el curso 2009-2010, y... ahí hablamos de Richi Guillén, ex del Obra 2014) y del Unicaja, que viajará a Compostela para ver ese pulso entre el club de la ciudad natal de Pepe Pozas (otro ex Obra, base hoy del Betis) y, de paso, dejar claro que la pasión que compartimos por el baloncesto es mucho más que deporte. Y... ¡olé!