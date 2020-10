Baños de Molgas acolle hoxe un gran Campionato Galego contra o reloxo

CICLISMO A vila termal de Baños de Molgas acolle hoxe o Campionato de Galicia

de Contra o Reloxo Individual (CRI)-Copa Deputación de Ourense. Haberá case 300 participantes nun evento que se celebrará baixo as máis estritas medidas de seguridade pola covid-19. A paraciclista Mila López (Riazor) abrirá á competición ás 11:00 horas, e despois saíran por este orde as categorías: adaptada, máster-60 masculina, cadetes, máster-50 masculina, máster-40 feminina, máster-30 feminina, máster-40 masculina, máster-30 masculina, juniors, sub23 feminina, elite feminina, sub23 masculina e elite masculina. O último corredor en entrar en acción será Samuel Blanco (Supermercados Froiz), defensor do título. Os corredores deberán ter posta a máscara ata 30

segundos antes de empezar a darlle os pedais. ECG