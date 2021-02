Barakaldo: primera de las tres finales del Ulla Oil en la LF2

··· Chiqui Barros no eludió ayer el tema sobre la decisión del Comité de Competición por la alineación indebida del Miralvalle en el encuentro del 6 de febrero. El lunes se supo que la sanción era de 600 euros para el equipo de Plasencia, y el jueves el propio club compostelano confirmó que presentará recurso ante el Comité de Apelación e incluso llegará ante el TAD si fuese necesario ya que entiende que el error debe ser castigado con la derrota en el encuentro. “No sabemos lo que va a pasar aunque sí sabemos lo que debería pasar, lo que se ajusta a derecho porque ya dije que el partido en el campo lo ganaron ellas bien pero pasó lo que pasó y las normas están para cumplirlas no para que un comité haga que no se cumplan”.