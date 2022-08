Bennett gana al esprint con Teunissen de nuevo líder

El irlandés Sam Bennett (Bora Hansgrohe) se mostró poderoso en un confuso y accidentado esprint y se adjudicó la segunda etapa de la Vuelta a España disputada entre Hertogenbosch y Utrecht con un recorrido de 175,1 km, en la que el maillot rojo se mantuvo en tierras neerlandesas y en el Jumbo Visma, ya que Robert Gesik le cedió la prenda a Mike Teunissen.

Una llegada caótica en la que cayó Alejandro Valverde a 700 metros de meta, sin gravedad para el ciclista murciano, que lamentaba su suerte al verse atrapado por el “hostión”, según comentó en caliente. Mientras unos se miraban las heridas, el irlandés Bennett (Wervik, 31 años) alzaba los brazos como vencedor. El bravo velocista del Bora se filtró en cabeza y en una llegada apretada impuso su poderío con un tiempo de 3h.49.34, a una media de hasta 45,8 km/hora, por delante del danés Mads Pedersen (Trek) y del belga Tim Merlier (Alpecin Deceuninck).

La cuarta plaza fue para el nuevo líder, el neerlandés del Jumbo Visma Mike Teunissen, un corredor que fue líder en el Tour 2019 tras ganar la primera etapa en Bruselas. Gesink pasó el testigo a un compañero y a un compatriota. Alivio para el equipo. Le siguen en la general el italiano Edoardo Affini y el holandés Sam Oomen. Con Roglic como líder real en la cuarta plaza, el ecuatoriano Richard Carapaz es séptimo a 13 segundos y Carlos Rodríguez primer español, noveno, con el mismo tiempo.

A 700 metros de la linea hubo montonera. Atrapado Valverde. “Se han caído delante y no lo he podido evitar, no ha sido un día tranquilo, como lo demuestra el leñazo. Creo que no es nada”, tranquilizó el ciclista murciano

Unos al suelo, otros a por la victoria. Sam Bennett pescó en río revuelto. El ciclista de Wervik amplió su palmarés, que ya incluye 4 etapas en la Vuelta, además de 3 en el Giro y 2 en el Tour de Francia, en un total de 58 victorias en su palmarés. Ahora vestido de verde, el irlandés respira tranquilo. “Sin ganar, otros objetivos no sirven de nada”, dijo. Este domingo la tercera etapa se disputará con salida y meta en Breda, la jornada más larga de la presente edición con 193,2 km de recorrido en una edición que no incluye a Galicia y que acabará con una crono en Barcelona el 17 de septiembre.