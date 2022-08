Benzema abre el camino de la goleada al Celta en un Balaídos lleno de público

Cuatro años después el Real Madrid venció las dos primeras jornadas de LaLiga Santander, imponiéndose en su segunda salida consecutiva en el arranque de campeonato, en Balaídos, frenando a base de goles el ímpetu del Celta de Vigo que cedió ante los tantos de Karim Benzema, de penalti, Luka Modric, Vinícius Junior y Fede Valverde (1-4).

El Real Madrid no acusó la ausencia de Casemiro un día después de su traspaso al Manchester United y pese a ser dominado en el primer acto, se llevó su segundo triunfo consecutivo, algo que no conseguía desde los meses en los que Julen Lopetegui estuvo en su banquillo. Karim Benzema marcó su primer tanto del curso, a los doce minutos, igualado diez después por Iago Aspas, también de penalti.

Antes del descanso Luka Modric firmó un gran gol, con un derechazo a la escuadra, y al contragolpe en el segunda mitad, el Real Madrid castigó al Celta. Vinícius sentenciaba a los 56 minutos y a los 66 marcaba Fede Valverde.

De ese modo, el cuadro celeste suma tan solo un punto tras dos jornadas celebradas en Primera.

Aspas: “nos han aniquilado”. El gallego Iago Aspas, lamentó la derrota 1-4 frente al Real Madrid que achacó a que “en cada fallo” suyo el conjunto blanco les aniquiló y, recordó, que “es una repetición de la temporada pasada”.

“La verdad que jodidos porque cada fallo que hemos tenido nos han aniquilado. Es una repetición de la temporada pasada, nos pasó en el Bernabéu cuando íbamos ganando 1-2”. Dijo en DAZN tras el partido.

Un Iago Aspas que marcó por primera vez al belga Thibaut Courtois, aunque no fue suficiente.

“No me vale de nada, y más perdiendo 1-4 en casa con el apoyo de la gente que se ha dejado la vida para animarnos. Ahora hay que ir a Girona y conseguir los tres puntos porque sta gente se lo merece”, comentó. Además, el delantero valoró los tres penaltis -dos para el Real Madrid y uno para el Celta de Vigo- pitados en el encuentro.

“No me ha cuadrado ninguno bien. Me han dicho que eran todos, me fio de lo que me dicen mis compañeros”, dijo. , cita que registró un gran llenó en las gradas con las entradas agotadas desde varios días antes del encuentro.

Vinicius: “Salimos de aquí con la confianza muy alta”. El brasileño Vinicius Junior, atacante del Real Madrid, ponderó la victoria en su visita a Vigo, en la que anotó un tanto en el minuto 56 que terminó por darles la tranquilidad.

“Salimos de aquí con la confianza muy alta. Es un campo en el que siempre es difícil jugar y tenemos que entrar siempre muy concentrados como hicimos”, dijo en DAZN. “El Celta tiene un grandísimo equipo y la afición presiona mucho; siempre es difícil venir aquí para todos los equipos”, continuó.

Además, ensalzó la figura del técnico italiano Carlo Ancelotti para su crecimiento y el del resto de jóvenes: “Ha sido muy importante para todos los jóvenes que estábamos en el equipo. Nos ha dado la confianza que necesitábamos, nos da la bronca cuando la necesitamos también y nos hace crecer como jugadores”, explicó el futbolista blanco.

El centrocampista uruguayo Fede Valverde, autor del cuarto gol del Real Madrid en su victoria ante el Real Madrid, no escondió su tristeza por la marcha del brasileño Carlos Henrique Casemiro.

“Para mí fue algo más que un compañero, un amigo, un hermano mayor. Estoy triste por su marcha, le deseo lo mejor. Siempre le estaré agradecido por todo lo que me brindó y lo que me dio cuando llegué al Real Madrid. Es un gran jugador, le deseo lo mejor”, declaró el futbolista tras el choque de Balaídos.

1 RC Celta: Marchesín; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Tapia (Luca de la Torre, min.86); Óscar Rodríguez (Gabri Veiga, min.77), Beltrán, Cervi; Aspas y Paciencia (Carles Pérez, min.68).

4 Real Madrid: Courtois; Carvajal (Rüdiger, min.68), Militao, Alaba (Lucas Vázquez, min.76), Mendy; Tchouaméni, Camavinga (Hazard, min.82), Modric (Ceballos, min.76); Fede Valverde, Vinícius (Asensio, min82) y Benzema.

Goles: 0-1 Benzema (p), min.12; 1-1 Aspas (p), min.22; 1-2 Modric, min.41; 1-3 Vinicius, min.55; 1-4 Fede Valverde, min.66

Árbitro: Gil Manzano (comité extremeño). Amonestó a Tapia (min.12) por parte del Celta, y a Carvajal (min.64), Alaba (min.68).