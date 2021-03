Benzema llega a tiempo de que el derbi madrileño favorezca... al Barcelona

··· El Real Madrid reclamó penalti por mano de Felipe en el minuto 39. Lo revisó el VAR e invitó al árbitro Hernández Hernández a ver la jugada a pie de campo: no la consideró penalti. El madridista Casemiro lo vio así: “Ni para nosotros está claro (la norma). No damos excusas del árbitro. Si no toca en la mano, yo iba a meter el gol y le he intentado explicar eso al árbitro. Es su decisión y tenemos que respetarla. Es un buen árbitro, fue a verlo al VAR y eso es positivo, pero yo le he intentado explicar que estaba yo solo detrás. Tenemos buenos árbitros en la Liga y hay que respetarlo”.

··· “El Atlético arrancó muy bien y se puso por delante, lo que nos llevaba a una situación más complicada todavía. En el primer tiempo hay una jugada que lógicamente ha terminado siendo decisiva y creo que el proceso es el correcto. El VAR le pide que vaya a ver la jugada para que él decida. Nosotros entendemos que es penalti. La pelota golpea en la mano y toma la decisión que él considera. No hemos tenido suerte. Hernández Hernández, de nuevo”, dijo Emilio Butragueño, directivo madridista, en Movistar+.