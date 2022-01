Bergantiños y Arosa se citan en As Eiroas para cerrar la primera vuelta

Santiago. Bergantiños y Arosa afrontan esta tarde en As Eiroas (17.00 horas) un derbi de grato recuerdo para los locales en el cierre de la primera vuelta en Segunda RFEF. Se trata además de un duelo directo, pues ambos marchan casi igualados en el Grupo 1: los de Carballo, novenos con 22 puntos; los de Vilagarcía, décimos con 21.

Como no puede ser de otra forma, la incidencia de covid afectará tanto al Bergantiños, con tres ausencias por este motivo, como al Arosa, que esta semana sufrió dos bajas por contagios. Así lo reconoce José Luis Lemos, técnico local. “Chegamos con complicacións, esperando os casos que se recuperaron de estar co covid, vendo unha incógnita como imos chegar, con que número de futbolistas imos poder contar. Todo o que estamos vivindo na sociedade, reflectido no equipo de fútbol”, apuntó el santiagués en declaraciones al club. Además precisó que Lamelas se encuentra en la última fase de la recuperación y podría disputar algunos minutos.

Es un partido que rememora el ascenso que Carballo festejó el pasado 2 de mayo de 2021, cuando precisamente ante el Arosa y en As Eiroas se confirmó el ascenso del Bergan. Para Lemos, eso sí, el choque ante el equipo que dirige Jorge Otero supone ante todo una oportunidad de cerrar con buena nota la primera vuelta. “De gañalo iriamos a 25 puntos que creo que é moi boa puntuación, e meteríamos tres máis a un rival directo neste momento, pola distancia á que está na clasificación”, recuerda. ECG