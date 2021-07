Bicho eleva a nueve las bajas en el Compostela

La SD Compostela ha anunciado la marcha de Bicho, que no continuará en el club la próxima temporada. El mediapunta sadense deja el equipo después de temporada y media y eleva a nueve el número de bajas.

La salida de Bicho del Compostela era un secreto a voces, pues hace días ya que el club daba por descartada su continuidad, al no haber aceptado la oferta de renovación. Bicho llegó al Compostela mediada la temporada 19/20, aterrizando en un equipo que por aquel entonces se marcaba el ascenso a Segunda B como objetivo. Fue una pieza fundamental para conseguirlo, aportando su visión de juego y exquisita técnica sobre el terreno de juego, convirtiéndose en un jugador que marca diferencias. Le tocó llevar la manija del equipo en el regreso a la categoría de bronce, ya en un escaparate mucho más amplio en el que actuaciones como las de Riazor, su antigua casa, levantaron multitud de halagos.

Bicho deja el Compostela después de haber disputado 28 partidos y todavía sin destino. Al comienzo del mercado sonó en repetidas ocasiones para reforzar al Deportivo, pero en el conjunto herculino se suceden los fichajes sin noticias del sadense. La intención de Bicho es la de encontrar una opción interesante en una categoría superior a la Segunda RFEF, si bien ha quedado demostrado que los puestos en Primera están más que caros. Con el mismo objetivo partían Soto, Brais y Juampa, que a pesar de cambiar de aires tampoco han conseguido el ansiado salto de categoría. Pasarón será el nuevo hogar del central y el atacante dubrés; por Los Pajaritos se verá a partir de ahora al extremo santiagués. Miki Villar, que jugará en la UD Ibiza de Segunda División, es el único que ha conseguido subir no solo un peldaño, sino dos, debutando en el fútbol profesional.

La baja de Bicho cierra el capítulo de salidas, en un verano en el que solo ha renovado Primo y Guille Torres. La continuidad de Saro, que terminaba contrato, fue automática por el número de partidos disputados, y la de Samu y Casas, que también finalizaban su vinculación, se cerró a lo largo de la temporada. Sergio Pereira, Hugo Sanmartín, Matías Vesprini y Gabri Palmás no continúan al no haber recibido una propuesta por parte del Compos; Soto, Bicho, Miki, Brais y Juampa no siguen al haber desestimado su oferta de renovación.

Aunque las bajas de Juampa, Brais, Soto y Bicho se han comunicado oficialmente en los últimos días, ya hace tiempo que el Compostela rastrea el mercado en busca de sustitutos. El club no tardará en anunciar nuevas incorporaciones, algunas de importancia para el proyecto que pasará a dirigir Rodri Veiga.