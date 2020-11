Bicho: “No tenemos nada que envidiarle a ningún equipo”

Bicho disputó el domingo sus primeros minutos de la temporada con el Compostela. El atacante blanquiazul disfrutó de casi media hora sobre el campo, en la que marcó un gol, y en la que pudo probar que el cuadro santiagués no tiene “nada que envidiar a ningún equipo”.

“Conociendo a otros equipos y a otros jugadores creo que no tenemos nada que envidiarle a ningún equipo, y siempre desde la humildad para seguir creciendo lo máximo posible”, asegura Bicho, que apuesta por mantener los pies en el suelo. “Lo más importante es conseguir la permanencia, que ese es nuestro primer objetivo. Todo lo que venga a mayores, bienvenido sea”, añade.

El futbolista sadense cree que el Compostela podría contar con más puntos en la clasificación, sobre todo a tenor de los compromisos ante el Deportivo y el Coruxo, que se resolvieron con sendos empates sin goles: “Te quedas con que podrías haber conseguido los tres puntos en cualquiera de esos dos partidos, pero mantener la portería a cero no está mal y estoy seguro de que las victorias y los goles seguirán llegando”.

Esos dos encuentros dieron inicio a la serie de tres que acumula la SD con la portería a cero. La solidez defensiva está destacando en un equipo con un marcado corte ofensivo. “Lo más importante es no encajar, si no encajas ya sabes que vas a conseguir un punto, y cualquier punto en esta liga es muy importante”, reconoce Bicho.

Un aspecto a tener en cuenta para explicar la trayectoria del Compostela en este inicio de liga está en la continuidad del equipo, con un bloque renovado en masa y al que solo han llegado cinco caras nuevas. “Es un punto a favor, además en una liga tan corta, que no tienes tiempo a fallar. Hay equipos que aún se están amoldando pero nosotros tenemos muy interiorizado el juego que nos pide el míster y está claro que no nos tenemos que conocer”, analiza.

La liga afronta ahora un parón de una semana, interrupción que no ve mal el futbolista blanquiazul. No solo no cree que pueda romper el ritmo del equipo en estas primeras jornadas, sino que lo ve como un descanso beneficioso. “Una victoria antes del parón nos va a venir muy bien para tener unos días tranquilos y tomar los entrenamientos con más alegría de lo normal. Esto nos da un plus de confianza a todos”, afirma. Además, “va a ser un buen momento para recuperar jugadores, tenemos alguna baja como la de Primo y la de Samu, y Antas llevaba la semana pasada con molestias”.

DE REGRESO. Una fascitis plantar retrasó el debut de Bicho esta temporada hasta la cuarta jornada, en la victoria por 3-0 sobre el Guijuelo. Aunque todavía no está recuperado al cien por cien, se encontró “cómodo” en sus primeros minutos del curso. “Dentro del campo me sentí cómodo, igual que todos los compañeros y el partido del equipo y pude disfrutar de una media hora bastante buena”, explica.

El esfuerzo del encuentro se dejó notar en su lesión, por eso agradece una semana sin competición para afinar en su recuperación: “Son unas molestias que hay días que van a menos, otros a más... Cuando hago un poco de esfuerzo las noto y después del partido me molestó un poco, sobre todo al día siguiente, pero tengo esta semana para seguir recuperándola y estar a tope para el partido contra el Racing de Ferrol”.

La visita a A Malata será el próximo compromiso del Compostela tras el parón, seguido por el choque ante el Pontevedra en el Vero Boquete, dos pesos pesados de forma consecutiva. “Son dos equipos llamados a estar ahí arriba, pero en estas categorías puede pasar cualquier cosa, cualquier equipo puede ganar a otro”, analiza Bicho, que promete batalla. “Nosotros, sobre todo en casa, somos un equipo muy fuerte, vamos a salir de tú a tú y a intentar llevarnos los tres puntos”, apunta.

Bicho reconoce que el de A Malata no es un partido más por su pasado racinguista, “un sitio en el que me sentí muy cómodo”.