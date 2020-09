Birutis, MVP de un mes de septiembre histórico

“Todos los equipos de la Liga tienen jugadores que se desenvuelven en muchas posiciones y la evolución del baloncesto, además, es que esas paredes que existían entre posiciones desaparezcan. Se han difuminado los perfiles a la hora de decir quién juega de una cosa o quién juega de otra. Seguimos utilizando la nomenclatura tradicional, yo creo que para entendernos, pero realmente la evolución del juego es otra. Va hacia un tipo de separación de papeles que no tiene nada que ver con el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5”. Esta reflexión de Moncho Fernández es del pasado sábado, en la previa del Obra-Betis que acabó con la tercera victoria consecutiva del cuadro compostelano en la Liga Endesa 2020/21.

Es cierto que la palabra polivalencia es el adjetivo más preciado por los clubes a la hora de definir sus plantillas, jugadores con buen tiro, rápidos, incisivos en el 1c1, que reboteen, con físico para hacer daño dentro de la zona pero piernas también para romper caderas cuando su par sale de la zona... pero para aquellos que forman parte del club ponga un pívot clásico en su vida, la presencia en el Obra de Laurynas Birutis es un placer para la vista. El jugador parece empeñado en sumar integrantes a este colectivo de fans, y si el conseguir el título de primer MVP (Jugador Más Valorado) en la primera jornada no fuera suficiente, ayer se confirmó que el lituano fue designado MVP Movistar del mes de septiembre tras promediar 27,7 créditos de valoración en los tres partidos disputados.

Sólo Kostas Vasileadis, en diciembre de 2018, había conseguido este honor para un miembro del Monbus Obradoiro en sus 10 años consecutivos en la elite.

Birutis acaparó la atención desde el salto inicial del Obra-Fuenlabrada. Entonces fue clave para el primer triunfo del curso (101-82) al alcanzar los 42 créditos de valoración tras firmar 27 puntos en su cuenta particular -9/11 en T2 y 9/10 en TL- y 12 rebotes.

Ante el BAXI Manresa incrementó su estadística con 14 puntos y 4 capturas (14 de valoración) fundamentales para el segundo triunfo santiagués (76-80) en Liga Endesa y el domingo, ya con el Coosur Real Betis como rival, y pese a que fue el choque en el que menos minutos estuvo en cancha (24:39), alcanzó los 17 puntos y 8 rebotes traducidos en 25 créditos de valoración (87-80).

Su promedio en septiembre fue de 19,3 puntos y 8 rebotes, unos números complicados de mantener pero que evidencian lo que muchos ya venían avisando desde su llegada al Obra: “Birutis es un gran fichaje”. “Se trata de un 5 muy interesante, que puede tirar de 4 metros, muy largo, que juega muy bien el pick and roll, con un buen trabajo detrás, de una buena escuela”, analizaba este verano en EL CORREO GALLEGO el arousano Alberto Blanco, fiel conocedor del baloncesto litiano tras su etapa de cuatro años en el Lietuvos Rytas y que ahora dirige al Inter de Bratislava.

Con solo 23 años su crecimiento se aventura ilimitado, sobre todo porque para mimar cada paso y supervisar, pulir y potenciar sus virtudes contará con el mago de los pívots, Víctor Pérez, especialista ya en desenrollar alfombras rojas para sus pupilos desde Santiago hasta la NBA.

“Birutis básicamente es un jugador inteligente que conoce muy bien el juego. Lo que hace es aprovechar los recursos que tiene para generarse las ventajas. Un jugador que no domina por su físico, porque no tiene un gran físico, pero sí lo compensa con el gran entendimiento del juego que tiene. Eso es lo que le hace finalizar dentro de la pintura que es donde realmente es muy bueno”, describe el entrenador ayudante del Monbus Obradoiro.

El lituano maravilla por su fundamentos, su baile de pies bajo el aro. “Es un jugador de poste bajo. Con nosotros este año está jugando también situaciones de pick and roll pero donde está encontrando siempre las ventajas es en el balón interior que es donde se desenvuelve bien. Su conocimiento del juego y su técnica individual le hacen generar esas ventajas sin necesidad de dominar por el físico como otros jugadores”, redunda Pérez. ¿Es un pívot clásico? “Bueno... Es un jugador interior que tal y como está la tendencia ahora del juego, donde cada vez se juega menos en el poste bajo y se genera más desde fuera hacia dentro, él genera desde ahí abajo. Se ve menos ahora este tipo de jugadores por el tipo de defensas que se están haciendo en el baloncesto, que dificultan que haya esos espacios, pero él los sabe encontrar”, responde el técnico santiagués.

Premiado ya en su país. La designación de MVP no es extraña para Laurynas Birutis. El lituano de apenas 23 años fue designado Mejor Jugador de la Liga lituana gracias a ser máximo anotador (15,1), reboteador (7,2) y taponador (1,02) jugando para el Siauliai en la temporada 2017/18. Por eso entiende Víctor Pérez que esta doble designación en apenas tres partidos con el Obradoiro no le despistarán.

“No es algo nuevo para él. Son reconocimientos individuales pero que no dejan ser reconocimientos de equipo porque nadie es MVP de una jornada sin la ayuda de sus compañeros y él eso lo sabe perfectamente. No le va a distraer de seguir ayudando al grupo y aportando lo mejor que pueda. Un día lo es él y ojalá el mes que viene el Obradoiro siga invicto y lo sea otro. No hay jugador referente, te aprovechas de muchas situaciones tanto de la táctica como de las que te generan tus compañeros y muchas de sus canastas son asistidas, no las fabrica por sí mismo”, subraya el santiagués.

“Es un jugador de equipo que tuvo muy buenas actuaciones que fueron tres buenas actuaciones también del equipo que le ayudaron a ser MVP”, sentencia.