Blanco Villar: “Hai moitos alicientes na última etapa”

La etapa final de la Vuelta a España 2021 recordará a la edición de 1993, aunque con un trazado ligeramente distinto pues hace 28 años la contrarreloj concluyó en el Monte do Gozo y esta vez será ante la Catedral de Santiago, en la praza do Obradoiro. Pocas voces más autorizadas para desgranar esa crono que la de Suso Blanco Villar, que se despidió en casa de sus participaciones en la Vuelta y ahora dirige al Club Ciclista Padronés Aluminios Cortizo.

“É unha boa noticia, sempre o é para Galicia e para a nosa comarca. Para o Club Ciclista Padronés Aluminios Cortizo que saian desde a nosa sede é algo importante... E para min aínda máis porque precisamente a última Vuelta que corrín foi a do 93”, recuerda Blanco Villar, participante en nueve ocasiones en la grande española entre 1983 y 1993, y ganador de tres etapas entre 1986 y 1987.

El exciclista nacido en Rois rememora ese mano a mano entre los suizos Tony Rominger y Alex Zülle. Fue este último quien se adjudicó aquella contrarreloj final de 1993, aunque su ventaja resultó insuficiente para superar a su compatriota en la general. “Foi un final emocionante porque estaba a clasificación xeral entre Rominger, que foi o vencedor, e Zülle, que gañou a etapa. Creo que eu fixen o posto 14, rebasei a Julián Gorospe chegando a Urdilde”, repasa Blanco Villar. “Coñecía o percorrido do adestramento diario e foi moi especial por pasar practicamente por diante da miña porta: Padrón, Rois e o final no Monte do Gozo. Ademais estivo moi emocionante coa disputa entre Zülle e Rominger”, insiste.

En esta Vuelta de 2021 lo vivirá desde otra perspectiva, como director deportivo del Padronés. También será especial para la entidad presidida por Tanis Vázquez. “É importante. O ano pasado fomos os vencedores do ranquin nacional e estamos cada ano nos postos altos da categoría elite e sub-23. Sempre é significativo que saia de aquí a última etapa da Vuelta a España, porque se fala de Padrón e da zona”, reconoce.

UN TRAZADO EXIGENTE. Tras analizar el trazado de la etapa que cerrará la próxima edición de la Vuelta, Suso Blanco Villar comparte la opinión generalizada de que puede resultar decisiva para la clasificación final... aunque dependerá de las diferencias entre los gallitos de la general. “Non é a mesma etapa porque cando corrín eu acabou no Monte do Gozo, pero é unha crono esixente, bastante rompepernas. Ten a subida de Quintáns, en Rois, que son uns dous quilómetros e o último cunha pendente arredor do dez por cento, e son 33 quilómetros en total. Recordo que na nosa época tiñamos que ir a saco nesta etapa”, explica.

“Depende das diferenzas pero son 33 km e non é chaira, ten subidas e baixadas, ten moitos alicientes. Hai que ter en conta que a primeira parte da etapa é toda cara arriba. Hai que dosificar moi ben e hai que chegar á parte final enteiro porque tamén vai picando cara arriba. Se hai poucos segundos entre os primeiros da xeral, pode ser clave. Se hai un minuto e medio ou dous minutos é máis difícil”, admite Suso Blanco Villar.