Blazevic: “Daré lo mejor de mí mismo para adaptar mi juego al del equipo”

El Monbus Obradoiro continúa con las presentaciones oficiales de los nuevos integrantes de la plantilla obradoirista y hoy ha sido el turno de Marek Blazevic.

El jugador ha sido presentado de la mano de ASISA, en una rueda de prensa en la que se ha anunciado la renovación del acuerdo de colaboración que une a la entidad con el club como Proveedor Oficial de Salud.

El director general del club, José Luis Mateo, lo ha explicado así “comentábamos al presentar antes a Marcus Paige que en los últimos años la exigencia física del baloncesto de elite ha aumentado de manera considerable, y eso se traduce necesariamente en más necesidades médicas, tanto de prevención como de tratamiento y recuperación. Por eso estamos también contentos, en esta presentación oficial de Marek Blazevic, porque podemos anunciaros que hemos renovado nuestro acuerdo con ASISA, siendo el sexto año que los tendremos como proveedores de salud oficial del equipo.

José Luis Mateo ha destacado que “para un club como el nuestro es importantísimo contar con el apoyo y colaboración durante tantas temporadas de una empresa líder en el sector de la salud como es ASISA, ofreciéndonos así el mejor servicio para el bienestar y salud de nuestros jugadores. Además, con esta renovación, ASISA contará con diversos activos promocionales en los que será el protagonista durante la temporada, con promociones especiales para sus clientes y ventajas y promociones para nuestros abonados. Quiero finalizar dando las gracias a José María Peinó, gerente provincial de ASISA en A Coruña y Lugo de ASISA, y a José Antonio Cortés, Benjamín Pastor y al resto del equipo por ser parte de la familia obradoirista”.

El gerente provincial de ASISA en A Coruña y Lugo, José María Peinó, ha detallado que “estamos un año más en el Multiusos, con el Obra y con esta maravillosa ciudad que es Compostela. Ya son seis años de continuidad, con una unidad familiar... Ahora queremos darle la bienvenida a Marek a su nueva casa y desearle la mayor de sus suertes y darle mucha energía positiva. El Obra nos hace soñar, disfrutar y a veces temblar”.

Sobre el jugador, el club ha llegado a un acuerdo con Marek Blazevic para su contratación para las próximas dos temporadas. Este pívot de 2,09 metros y 20 años procede del Zalgiris Kaunas. A su edad acumula ya cuatro temporadas de experiencia en la Liga de su país con Rytas y Zalgiris (campeón en 2021) y en competiciones europeas (Eurocup y Euroliga), y es Internacional Absoluto.

Mateo ha resaltado que “con Marek incorporamos a un pívot de talento y potencial, que esperamos se pueda desarrollar con nosotros a la vez que ayuda al equipo a ser mejor. Es capaz de anotar en el poste y finalizar con las dos manos, pasar el balón y también destaca por su movilidad. A pesar de su juventud, tiene ya una experiencia importante y, sobre todo, ambición y capacidad de competir. Ha elegido el club, ciudad y liga adecuados”.

Por su parte, el jugador destacó los motivos que le llevaron a elegir el Monbus Obradoiro y la Liga Endesa, el jugador ha destacado que “la principal razón es por esa trayectoria de trabajo y mejora con los pívots que hay en este club. Sobre la Liga, es la primera vez que juego fuera de Lituania. Creo que al principio será duro adaptarse al estilo de baloncesto de laACB, pero por eso estamos trabajando duro. Estoy dando lo mejor de mí mismo para adaptar mi juego al del equipo y al de esta Liga. Mañana tendremos nuestro primer amistoso (en Vilagarcía ante el Oporto) y es de donde tenemos que partir para seguir mejorando”.

SOBRE RUBÉN GUERRERO Marek se ha definido a sí mismo como “un jugador emocional en la pista. Esto en ocasiones me ayuda mucho, pero otras me hace cometer algún error. Soy un jugador joven, pero creo que puedo hacerme muy fuerte en mi posición y capturar rebotes. Lo que me gustaría mejorar es el tiro desde fuera de la pintura. Me gustaría tener la habilidad de llevar a mis defensores fuera de la pintura y poder sumar desde ahí. En defensa, me gustaría mejorar la concentración para ser más consistente”.

Preguntado por si su compañero Rubén Guerrero, ha destacado: “tengo mucho que aprender de él. Lleva tiempo jugando en la Liga Endesa, también estuvo jugando en Estados Unidos... Tiene mucha experiencia. En cada entreno nos ayudamos el uno al otro, competimos al máximo para sacar lo mejor del otro”.