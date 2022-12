Boiro. A carreira Popular Mar de Boiro convocou a un numeroso grupo de atletas da SD Compostela Atletismo este domingo na vila do Barbanza. Máis de 30 corredores do club, de todas as idades e categorías, combateron o frío que arroupaba á vila de Boiro durante as primeiras horas da mañá, na que se foron sucedendo as probas para as distintas categorías.

Entre os máis cativos estiveron: Xeila Mateos, Daniela Gil, Pedro Méndez, Ariana Iglesias e Marcos Barcala, que foi 5º da proba Sub12. En Sub16, Iago Mateos rematou na 6ª posición xeral.

Na proba absoluta de 10 quilómetros de percorrido resultou premiada Elena Veres, como 1ª Sénior (5ª xeral), cun tempo de 42:25.

Dos máis de 700 atletas que participaron na que foi a derradeira carreira do Circuíto do Barbanza 2022 destacaron: Gerardo Cachafeiro, que foi o primeiro dos atletas compostelanistas en cruzar a meta (36:11, 11º Sénior); seguido de Yago Iglesias (37:11, 6ºSub18) e Lennon Almeida (38:57, 26ºSen).

Tamén participaron nesta 17ª Edición da carreira boirense: Fran Méndez (40:05, 48 Mast2), Manuel Castiñeiras (42:30, 66Mást2), Roi Manoel García (42:48, 70 Mast2), Juan José Alvarellos (43:29, 79 Mast2), Amador Pena (43:30, 80 Mast2), Laureano Varela (43:52, 85 Mast2), María Tarrío (44:02, 5Mast2), Nuria Mejuto (49:17, 5Sen) e Malena Amigo (57:15, 8 Mast3).

O frío tamén acompañou a Alejandro Montero e Javier de Dios na Pedestre de Ribadavia, que tamén tivo lugar o domingo pola mañá. As baixas temperaturas non puideron frear aos atletas compostelanistas, que se colocaron entre os 5 primeiros. Alejandro Montero foi 4º absoluto (30:35, 2ºSénior) e Javier de Dios entrou seguidamente do seu compañeiro para ser 5º (30:54, 3ºSénior).

Pola súa banda, en Cangas, no Trofeo Pedestrismo Concello de Cangas, Juan Carlos Raviña cruzou a meta en 8ª posición e completou os dez quilómetros da proba en 36:51, logrando así premiación como 1º da categoría MásterB.

Fóra de Galicia, en Valencia, celebrouse a MediaMaratón Valencia Trinidad Alfonso Zurich 2022. Onde Antonio Carneiro mellorou a súa anterior marca cun 3:17:49. SDC