Borges, “orgulloso” de que Costa Rica le llame estando en Segunda B

A Coruña. El internacional costarricense Celso Borges se ha mostrado “súper orgulloso” de que su selección nacional siga contando con él a pesar de que ahora juega en Segunda División B con el Deportivo, al que regresó el pasado verano tras dos temporadas en el Goztepe turco.

“Siempre me pongo muy contento cuando me llaman de la selección. Siempre he dicho que es un honor y un orgullo representar a mi país. En este caso, me siento súper orgulloso por ser jugador del Dépor y que te llama la selección. Sea la categoría que sea, me toca seguir demostrando el nivel”, comentó en una rueda de prensa telemática.

Borges se incorporará a la selección tras el partido del domingo con el Coruxo y no se perderá ningún encuentro, ya que el siguiente fin de semana no hay competición en el grupo del Dépor. “Cuantos más minutos pueda acumular en este momento, mejor. Es un honor, pero también a nivel futbolístico es bueno seguir jugando, mantenerse con buen ritmo y a nivel internacional eso siempre lo tienes”, explicó.

Borges indicó que los “dos primeros partidos” de la temporada fueron un poco para “ajustar y entender” lo que querían de él y “a medida que van pasando los minutos” se va “sintiendo mucho más cómodo”. El centrocampista reconoció que está “bastante sorprendido para bien” de la categoría de bronce del fútbol español, en la que se estrena tras haber jugado solo en Primera División. “Creo que más allá de que haya buenos jugadores, hay buenos equipos y organizados. El nivel colectivo es bastante bueno y tienen una idea muy clara a lo que juegan. Es bueno el nivel, hay buena intensidad y me he estado acostumbrando al ritmo, que no es fácil”, señaló.

Regresa Granero. El central Borja Granero ha progresado en el proceso de recuperación de las molestias que notó la semana pasada en la rodilla y retomó los entrenamientos con el grupo, en donde el equipo espera la vuelta del uruguayo Diego Rolan tras haber viajado a su país para resolver temas administrativos.

El fin de semana se unió a la enfermería también el central Derik Osede, con una lesión en el sóleo sin afectación al tendón de Aquiles y estará en torno a un mes de baja.

Además de Derik, se entrenaron al margen del grupo los jugadores Eneko Bóveda y Salva Ruiz, con lesiones musculares. c. alberto fernández