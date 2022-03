Borja Jiménez: “No nos vamos a encontrar con un filial al uso ante el Celta B”

Pueblo. El entrenador del Deportivo, Borja Jiménez, afirmó este viernes que su equipo no se va a “encontrar un filial al uso” en el Celta B este domingo en el Estadio Abanca-Balaídos por la “experiencia” que tienen los jugadores del segundo equipo del club vigués. “Es un equipo de talento, como todos los filiales, pero no nos vamos a encontrar un filial al uso porque sus jugadores, aunque jóvenes, tienen experiencia. Se ha mostrado bastante estable todo el año. Nos va a poner las cosas muy difíciles”, pronosticó en una rueda de prensa telemática. El técnico abulense auguró que no será “un partido como el de la primera jornada” de la temporada (5-0 a favor del Deportivo) porque los dos equipos han “evolucionado. El Celta B viene de dos derrotas inesperadas, pero va a haber de estas porque ahora se iguala todo más y los equipos se agarran a la categoría”, comentó.

Jiménez dijo que tendrá que hacer “encaje de bolillos” por las bajas que se centran en el lateral derecho y la delantera y advirtió de la urgencia que tiene el equipo coruñés en el tramo final de la temporada para intentar dar caza al Racing de Santander. “Para nosotros todos los partidos ahora mismo ya son especiales. Tenemos diez finales y tenemos que ganar las diez que hay”. efe